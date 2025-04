VIII Międzynarodowy Festiwal Braci Wieniawskich. Koncert patriotyczny

Ten wyjątkowy festiwal zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu kulturalnym miasta – wzbogaca program Filharmonii i nadaje mu nowy blask. Każda edycja zaprasza słuchaczy do fascynującego świata braci Wieniawskich – kompozytorów rodem z Lublina, których talent podbił sceny XIX-wiecznej Europy. Festiwal, poświęcony pamięci Henryka i Józefa Wieniawskich, oferuje w tym roku różnorodny program pełen emocji.



Koncert Patriotyczny (2 maja) z polską muzyką symfoniczną otworzy to muzyczne święto. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej pod batutą Vincenta Kozlovskiego zaprezentuje program składający się wyłącznie z polskiej muzyki przesiąkniętej patriotyzmem.Począwszy od dostojnych polonezowych rytmów i romantycznego rozmachu poematów symfonicznych, po ukłony w stronę dziedzictwa Chopina.

Tydzień później (9 maja) czeka nas klimatyczny wieczór kameralny z twórczością kompozytorki Poldowski – córki Henryka Wieniawskiego – przeplatany utworami mistrza.W jednym z najbardziej wyjątkowych wieczorów tegorocznej edycji, jej pieśni do poezji Paula Verlaine’a przeniosą publiczność do mglistych paryskich salonów, gdzie każdy dźwięk brzmi jak szept emocji i kolorów. Ten koncert to rzadka okazja, by odkryć twórczy głos kobiety z rodu Wieniawskich i zanurzyć się w intymnym uroku muzyki przełomu XIX i XX wieku.

Następnie (13 maja) przyjdzie powiew Adriatyku: Orkiestra Symfoniczna z Dubrownika wniesie na lubelską scenę śródziemnomorskie brzmienia i chorwacką pasję. Ten renomowany zespół, wraz ze znakomitymi solistami – skrzypaczką Evą Šulić Brajčić i sopranistką Valentiną Elizabetą Šilje. Program koncertu rozciąga się od klasycznej elegancji XVIII-wiecznej Symfonii nr 7 Luki Sorkočevića (pierwszego chorwackiego symfonika, którego dzieło oddaje ducha złotego wieku Dubrownika) po przesiąknięte śródziemnomorskim klimatem kompozycje Ludomira Michała Rogowskiego – polskiego twórcy.

Na finał (14 maja) – popis pianisty Marc’a Laforêta, laureata Konkursu Chopinowskiego, który oczaruje publiczność arcydziełami Chopina.Teraz ten wirtuoz powraca do Polski, by oddać hołd Fryderykowi Chopinowi, a Lublin będzie świadkiem jego maestrii z bliska. Program recitalu to starannie dobrana podróż przez różnorodne oblicza twórczości Chopina, łącząca dramatyzm, liryzm i olśniewającą wirtuozerię.Ten recital będzie czymś więcej niż koncertem – stanie się spotkaniem z muzyką, która od dwóch stuleci porusza najgłębsze struny duszy.

Atmosfera festiwalu sprzyja poczuciu wspólnoty – to wspólna podróż melomanów przez melodie, które inspirują i uskrzydlają. Każdy aplauz, każdy bis, każda chwila ciszy przed burzą dźwięków – wszystko to staje się częścią zbiorowej pamięci wpisanej w kulturalne życie Lublina.VIII Festiwal Braci Wieniawskich to cztery majowe wieczory pełne magii i muzycznych wzruszeń.Czeka nas niezwykła uczta dźwięków! Niech muzyka genialnych kompozytorów porwie Was w inny wymiar.Festiwal Braci Wieniawskich zaprasza wszystkich – zarówno wytrawnych melomanów, jak i tych, którzy po prostu pragną doświadczyć czegoś pięknego.

Nie może Was tam zabraknąć!