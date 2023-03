W Groszku wygrywa każdy

Sieć Groszek pod koniec ubiegłego roku ogłosiła loterię dla klientów „Złap swoją gwiazdkę”. Wystarczyło zrobić zakupy za minimum 25 złotych kupując przynajmniej jeden produkt partnera akcji żeby wziąć udział w losowaniu cennych nagród. Wśród nich były słuchawki, smartwatche i multicookery. Najcenniejszą nagrodą był samochód. Jeden na całą Polskę.

– Zobaczyłam w gazetce informację, kupiłam produkty i zarejestrowałam paragon – opowiada pani Teresa, ale podkreśla, że na zakupy nie poszła z myślą o wygranej. – W Markecie Groszek w Janowie Lubelskim robię zakupy regularnie, bo mogę w nim kupić wszystko czego potrzebuję. Konkurs był tylko dodatkową zachętą.

Wiadomość o wygranej przyszła niedawno.

– Oczywiście, że się ucieszyłam. Na początku nie mogłam w to uwierzyć, ale sprawdziłam i już wiedziałam, że się udało – mówi szczęśliwa kobieta. – Jeżeli chodzi o mnie to będzie moje pierwsze auto chociaż prawo jazdy posiadam od 19. roku życia. Będę nim jeździć z wielką przyjemnością. Samochód bardzo mi się podoba, jest prześliczny. Piękny kolor dla kobiety i do tego bardzo wygodny. Wszystko jest w nim piękne.

– Gdzie pojedzie pani w swoją pierwszą podróż? – pytamy.

– Pojadę w odwiedziny do mojego brata bliźniaka, który odbierał ze mną nagrodę – cieszy się zwyciężczyni.

Nagrodę w ogólnopolskiej loterii sieci „Groszek” wręczali właściciel sklepu Aleksander Małek oraz kierownik obszaru w Eurocash Sieci Partnerskie Agnieszka Mierzicka.

Radości nie kryje właściciel sklepu, w którym zrobiono zwycięskie zakupy.

– Zdecydowałem się na prowadzenie marketu właśnie w tym miejscu ponieważ obok znajduje się nasza Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Uznałem, że robiąc badanie techniczne zmotoryzowani będą mogli także szybko i wygodnie zrobić zakupy i nie martwić się o miejsca parkingowe, o które trudno w centrum miasta – przyznaje Małek. – Lokalne produkty, dostęp do świeżego, dobrej jakości mięsa i wędlin, duży wybór różnorodnych produktów, to coś czego brakowało do tej pory na janowskim rynku. Teraz wszystko jest w jednym miejscu, wygodnie, szybko i tanio. Robiąc zakupy w naszych sklepach wygrywają wszyscy klienci. Nie zawsze jest to samochód, ale zawsze to satysfakcja z wizyty u nas.