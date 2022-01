Weź udział w polskim programie kosmicznym

Można jeszcze wziąć udział w dwóch edycjach programu edukacyjnego „Cosmic Challenge”, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich, w których nagrodą jest wyjazd dla zwycięzców do obserwatorium astronomicznego Pic du Midi w Pirenejach. Program realizowany jest przez Fundację „SpaceShip” we współpracy z Obserwatorium Pic du Midi. Nagrodą w każdej z edycji będzie wyjazd trójki zwycięzców właśnie do obserwatorium astronomicznego Pic du Midi we Francji.

Program został objęty patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk , Ambasady Francji w Polsce, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej, Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego , Astroniki , SatRevolution S.A. , Creotech Instruments S.A., Akademii Leona Koźmińskiego , MARS Society Polska, European Space Foundation , Klubu Astronomicznego Almukantarat oraz patronatem medialnym Urania , Astronomia24, Kosmonauta.net , Space24, AstroNET, Astroholik.pl i Radia Lublin. Instytucją Wspierającą program jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Edycja „Cosmic Challenge: Pathfinder” skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a jej Opiekunem Merytorycznym jest dr Natalia Zalewska z CBK PAN. W ramach I etapu tej edycji konkursu, osoby zainteresowane udziałem w programie będą miały przygotować pracę pisemną nt. „Jak w przeszłości mogło powstać i ewoluować życie na Marsie?” Prace w ramach I etapu tego konkursu można przesyłać tylko do 31.01.2022 r.

Edycja „Cosmic Challenge: Curiosity” skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z całej Polski, a jej Opiekunem Merytorycznym jest inż Artur Chmielewski z Jet Propulsion Laboratory – centrum badawczego NASA, będący również kierownikiem planowania następnej misji NASA dotyczącej budowy helikoptera na Marsa. Artur Chmielewski jest także współautorem niedawno wydanej książki pt. „Kosmiczne Wyzwania”, w której zawarta jest historia budowy Ingenuity.

W ramach I etapu tej edycji osoby zainteresowane udziałem w edycji „Curiosity” mają za zadanie przygotować pracę pisemną nt. „Jak w najbliższych latach będzie wyglądać eksploracja Marsa przez następcę Ingenuity?”. Prace w ramach I etapu edycji „Curiosity” można przesyłać w okresie 01.01.2022 r. – 20.02.2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronach

https://spaceship.edu.pl/curiosity/

https://spaceship.edu.pl/pathfinder/

Program „Cosmic Challenge” ciągle się rozwija i w związku z tym poszukiwane są instytucje, które chciałyby zaangażować się we współpracę przy jego kolejnych edycjach. Podmioty zainteresowane mogą kontaktować się z Fundacją „SpaceShip”pod adresem info@spaceship.edu.pl.

Program „Cosmic Challenge: Curiosity/Pathfinder” jest elementem projektu „Tarcza Sobieskiego”. Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.