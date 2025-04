Wiosenne cięcie drzew to dla Ciebie problem? Z piłą do gałęzi stanie się łatwe i szybkie

Dlaczego należy przycinać drzewka na wiosnę? Piły spalinowe i elektryczne do gałęzi Piła akumulatorowa ułatwia prace ogrodnicze

Drzewka owocowe i ozdobne w ogrodzie, a także liczne krzewy szybko rozrastają się do dużych rozmiarów. Aby nadać im pożądany kształt i jednocześnie pobudzić je do rozwoju i wydawania dorodnych owoców, niezbędny jest zabieg pielęgnacyjny, który polega na przycinaniu gałęzi i konarów. Dzięki niemu korona ma pożądany kształt, a zbędne gałązki nie przeszkadzają w owocowaniu i dojrzewaniu. Do przycinania drzewek przydaje się piła. Sprawdź, który rodzaj pił do gałęzi jest odpowiedni dla Ciebie.

Dlaczego należy przycinać drzewka na wiosnę?

Przycinanie drzewek na wiosnę to zabieg pielęgnacyjny, który wzmacnia drzewo, stymulując je do wzrostu i wydawania większych owoców. W przypadku drzewek i krzewów ozdobnych przycinanie ma z kolei na celu nadanie nasadzeniom określonego kształtu. Dzięki temu krzewy mogą mieć koronę w kształcie np. kuli lub stożka. Ponadto przycinanie nasadzeń sprawia, że drzewka i krzewy są również odporniejsze na choroby. Podczas zabiegu polegającego na usuwaniu zbędnych konarów i gałęzi można usunąć również miejsca zainfekowane przez drobnoustroje i martwe pędy. W ten sposób zmniejsza się ryzyko rozprzestrzenienia choroby na pozostałe części rośliny.

Piły spalinowe i elektryczne do gałęzi

Wybierając piły spalinowe, bez trudu znajdziesz modele, które sprawdzą się do przycinania grubych i twardych konarów drzew. Silnik spalinowy w urządzeniu daje sobie radę z trudnymi pracami, a możliwość ostrzenia łańcucha sprawia, że piła służy przez lata, nawet gdy jest wykorzystywana w sposób intensywny (np. w rozległym sadzie). Dodatkowo piła spalinowa może być wykorzystywana do usuwania cieńszych, lecz twardych gałązek w niektórych krzewach. dzięki temu może zastąpić klasyczne urządzenia do przycinania żywopłotów.

W przypadku żywopłotów sprawdza się także piła elektryczna, która jest lżejsza i cichsza, lecz nieco mniej wydajna. Silnik elektryczny jest przystosowany do prowadzenia lżejszych prac ogrodniczych, jednak w większości przypadków piła z takim zasilaniem poradzi sobie w pracach sadowniczych, jeśli drzewka owocowe są młode i niezbyt wysokie.

Piła akumulatorowa ułatwia prace ogrodnicze

Oprócz piły spalinowej i elektrycznej do prac ogrodowych można wykorzystywać piły akumulatorowe. Dzięki nim możesz wykonywać cięcia w miejscach, w których nie ma dostępu do prądu lub w przypadku, gdy korzystanie z piły podpiętej do kabla jest niewygodne np. z powodu prowadzenia prac na wysokości. Akumulator w zależności od modelu urządzenia wytrzymuje do kilku godzin ciągłej pracy bez utraty mocy cięcia, dlatego jest to sprzęt praktyczny i wygodny w użyciu.