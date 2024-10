Wyjątkowy balsam na atopowe zapalenie skóry – jaki wybrać?

Jeśli szczególnie dokuczają Ci objawy atopowego zapalenia skóry, a świąd nie daje Ci spokoju, to dobrze, że czytasz ten artykuł. Balsam do ciała Atopicin Body Balm od Verdelove to doskonałe rozwiązanie właśnie dla Ciebie! Z nim szybko i skutecznie nawilżysz, natłuścisz, do tego zregenerujesz ciało. Dzięki czemu zapomnisz o łuszczeniu, pękaniu oraz swędzeniu naskórka, bowiem balsam uderza we wszystkie objawy AZS. Bez problemu się nabiera i nanosi, szybko wnika w skórę.

Jak działa ten produkt?

Odbudowuje barierę ochronną naskórka, chroniąc go przed nadmiernym łuszczeniem.

Hamuje rozwój procesów zapalnych.

Zabija bakterie, chroni przed ich namnażaniem.

Przywraca równowagę skórze.

Zmiękcza, intensywnie nawadnia, nawilża i delikatnie natłuszcza ciało.

Przyśpiesza gojenie drobnych ranek oraz uszkodzeń.

Zmniejsza swędzenie oraz pieczenie.

Skład oparty o roślinne i inne naturalne składniki naturalne, pomagające wyciszyć zmiany, przyspieszyć gojenie, jak również umitygować nawet bardzo uciążliwy świąd. W balsamie znajdziesz roślinne ekstrakty, oleje oraz witaminy, np.: palmitynian tripeptydu 8, mocznik, bioferment z bambusa, pantenol, olej z czarnuszki, które to w naturalny sposób pomogą Ci osiągnąć dobrą kondycję skóry i w końcu poczuć ukojenie.

Stosuj ten balsam na atopowe zapalenie skóry regularnie, a szybko poczujesz i zobaczysz poprawę.

Producent linii Atopicin zobowiązuje się do dostarczania produktów zawierających bezpieczne składniki naturalne, a więc najwyższej jakości. Niezawodnie dbają one o skórę atopową. Dermokosmetyki dostępne są na stronie verdelove.pl

Jak radzić sobie z atopowym zapaleniem skóry na co dzień? Czego unikać, na co uważać?

AZS można dziedziczyć, to choroba uwarunkowana genetycznie oraz immunologicznie (przez nadmierną aktywnością komórek Langerhansa, które wiążą IgE). Poza tym rozwój choroby ma przyczyny środowiskowe: alergeny, ale też niektóre z drożdżaków, bakterie i wirusy (np. toksyny gronkowca), dodatkowo istnieją również czynniki drażniące np. wełna. Jednak przede wszystkim intensywnie nasilają zmiany detergenty. Istnieje także pewna zależność między układem nerwowym skóry a procesem atopii, to tzw. zaburzenia psychosomatyczne. Mówiąc prostym językiem, stres nasila zmiany skórne, dlatego musisz nauczyć się z nim walczyć, stosując najlepszą dla siebie metodę.

Warto wiedzieć o tych zależnościach, jak tylko jest to możliwe ich unikać. Wybieraj bawełniane, lekkie, przewiewne ubrania, by nie dopuścić do zbędnego przepocenia i podrażnienia skóry oraz odczynów skórnych. Dobrym rozwiązaniem jest też wykonanie testu alergologicznego, dzięki któremu dowiesz się na co masz alergię i czego tym samym się wystrzegać. Szczególnie niebezpieczna jest alergia pokarmowa.

Jeśli objawy atopowego zapalenia skóry są bardzo nasilone zgłoś się jak najszybciej do dermatologa i pamiętaj, by utrzymywać z nim stały kontakt. Główną grupą leków stosowanych na skórę w AZS są glikokortykosteroidy (maści i kremy sterydowe). Ponadto stosuje się także inhibitory kalcyneuryny (maści i kremy z takrolimusem 0,1%) w umiarkowanym i ciężkim wyprysku. W łagodnych stanach z pimekrolimusem 1%.

Lekarz może zapisać Ci inne, dodatkowe dermokosmetyki np. balsam tlenowy na AZS czy balsam szostakowskiego na AZS.

Zwróć uwagę, że ta choroba tak naprawdę swoje początki ma jeszcze w okresie dziecięcym, a nawet niemowlęcym. Jeśli zauważysz u swojego smyka jakieś niepokojące objawy, koniecznie zgłoś się z nim do pediatry, nawet on będzie już w stanie Ci pomóc i Tobą pokieruje. Pamiętaj, że balsam na atopowe zapalenie skóry dla dzieci musi być z przepisu lekarza. Nie powinno się samemu leczyć chorób skórnych dorosłych, a tym bardziej dzieci.

Jak stosować profesjonalne dermokosmetyki na AZS