Wyjeżdżasz za granicę? Na Mubi znajdziesz najlepsze ubezpieczenie na każdą podróż!

Podróżować za granicę można dzisiaj na mnóstwo sposobów. Jedni polują na tanie bilety lotnicze i urządzają sobie krótkie city breaki, inni wolą luksusowe wczasy z biurem podróży, a jeszcze inni lubią zorganizować wszystko samodzielnie i wybrać się na wycieczkę własnym samochodem. Porównywarka OC Mubi to narzędzie, dzięki któremu znajdziesz ubezpieczenie odpowiednie na każdą okoliczność.

Ubezpieczenie turystyczne – niezbędny towarzysz każdej podróży

Podstawową ochronę dla osób wyjeżdżających za granicę zapewnia ubezpieczenia podróżne. Tego rodzaju polisa może się przydać w szeregu różnych sytuacji, przykładowo:

gdy nagle zachorujesz, a w okolicy Twojego pobytu będą tylko prywatne placówki medyczne,

gdy podczas górskiej wycieczki skręcisz kostkę i nie będziesz w stanie wrócić ze szlaku o własnych siłach,

gdy Twoje dziecko wyrządzi przypadkiem szkody w hotelowym pokoju,

gdy Twój bagaż się zgubi lub zostanie uszkodzony,

gdy po wypadku za granicą będziesz potrzebował pomocy tłumacza.

To oczywiście tylko przykłady niefortunnych zdarzeń, jakie mogą przytrafić się podróżnym za granicą, ale dobrze obrazują one, jak szeroki może być zakres ubezpieczenia turystycznego (https://mubi.pl/ubezpieczenie-turystyczne/). Od samego wyjeżdżającego zależy jednak, co dokładnie obejmie jego polisa – zarówno zdarzenia, w przypadku których zadziała ochrona, jak i limity odpowiedzialności ubezpieczyciela to kwestie, o których trzeba zdecydować przy zakupie.

Zakup najtańszej polisy na wyjazd nie zawsze będzie dobrym pomysłem. Poszczególne oferty różnią się zakresem ochrony, a także sumami ubezpieczenia. Im one niższe, tym tańsza polisa, ale też większe ryzyko, że w razie poważnych wypadków ubezpieczenie nie pokryje wszystkich wydatków. Warto zastanowić się, jaki będzie charakter naszego wyjazdu i co ewentualnie może nam grozić za granicą, a następnie dobrać ochronę odpowiednią do naszych potrzeb – radzi Mateusz Piesowicz z porównywarki Mubi.

Jakie ubezpieczenie wybrać na zagraniczną podróż?

Ubezpieczyciele zazwyczaj oferują kilka wariantów ubezpieczenia turystycznego, które różnią się rodzajem oferowanych usług. W podstawowym pakiecie można liczyć najczęściej na:

pokrycie kosztów leczenia i ratownictwa,

assistance podróżne,

ubezpieczenie NNW.

Czy to wystarczy? To zależy od rodzaju planowanych aktywności. Jeśli np. zamierzasz tylko wypoczywać na plaży lub przy hotelowym basenie, to raczej nie musisz obawiać się groźnych i kosztownych wypadków, więc podstawowa ochrona może Ci wystarczyć. Jeśli jednak masz w planach coś więcej, np. uprawianie niebezpiecznych sportów, niezbędne będzie rozszerzenie polisy.

Znaczenie ma też kierunek podróży. W końcu innego rodzaju ochrony będzie wymagać weekendowa wycieczka do Berlina, a innego dwutygodniowa wyprawa do Azji. W tym drugim przypadku sam koszt pomocy medycznej i transportu powrotnego do kraju może być liczony w setkach tysięcy złotych – najtańsza polisa na pewno nie pokryje takich wydatków.

Ubezpieczenie samochodu za granicę – jaką polisę wybrać?

Planujesz podróż za granicę własnym samochodem? W takim przypadku powinieneś pomyśleć również o tym, co może przydarzyć się po drodze. Wypadek, kolizja czy awaria w kraju to spory problem, ale poza Polską będzie on jeszcze większy, dlatego warto zadbać o odpowiednią ochronę.

Samo OC to w takim przypadku zdecydowanie za mało, jeśli jednak nie chcesz kupować pełnego pakietu ubezpieczeń na cały rok, możesz zdecydować się na tańszą opcję, jaką jest assistance krótkoterminowe.Tego rodzaju polisę można kupić na 7, 15 lub 30 dni, a w zależności od jej zakresu będziesz mógł liczyć m.in. na:

naprawę samochodu na miejscu zdarzenia,

holowanie auta do warsztatu,

wynajęcie samochodu zastępczego,

zorganizowanie transportu lub noclegu dla podróżnych,

pomoc medyczną,

całodobową infolinię.

Gdzie kupić assistance krótkoterminowe? Nie musisz tego robić w towarzystwie, w którym masz wykupione OC. Assistance na podróż zagraniczną oferują różne firmy, wśród nich choćby AXA Partners, Generali czy UNIQA, gdzie masz do wyboru jest kilka różniących się ceną i zakresem pomocy wariantów. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada, zwracając uwagę na:

datę rozpoczęcia ochrony – często stosowany jest kilkudniowy okres karencji, dlatego polisę dobrze jest kupić z wyprzedzeniem,



limity usług – zwłaszcza limit kilometrów w usłudze holowania i limit dni, na które można otrzymać samochód zastępczy,

zakres terytorialny – ubezpieczyciele zwykle oferują ochronę w Europie, ale mogą stosować wyłączenia np. w stosunku do krajów nienależących do UE.

Pamiętaj, że assistance krótkoterminowe to opcja korzystna przede wszystkim dla tych kierowców, którzy wyjeżdżają za granicę sporadycznie, co najwyżej 1-2 razy do roku. W przypadku częstszych podróży własnym autem poza Polskę korzystniejszy finansowo będzie zakup assistance całorocznego o odpowiednim zakresie, które można nabyć w pakiecie z OC na mubi.pl.