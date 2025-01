Wynajem pracowników z Uzbekistanu: potencjał dla rynku pracy?

Michał Solecki, właściciel Worksol Group o decyzji otwarcia biura w Uzbekistanie

"Na początku braliśmy pod uwagę głównie największe miasta, takie jak Taszkent, Samarkanda i Namangan. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na Namangan, które jest drugim co do wielkości miastem w Uzbekistanie. To jedno z najszybciej rozwijających się miejsc w kraju. Podczas analizy regionów, w których moglibyśmy otworzyć nasze biuro, Namangan wyróżnił się zarówno pod względem liczby wykwalifikowanych pracowników, jak i dostępności młodych osób zainteresowanych pracą za granicą. Dodatkowym atutem miasta są świetne połączenia logistyczne, co znacząco ułatwia załatwianie formalności oraz organizację wyjazdów pracowników do Polski.

Najtrudniejszym zadaniem okazało się zbudowanie zaufania wśród lokalnej społeczności oraz zrozumienie specyfiki tamtejszego rynku pracy. W Uzbekistanie ogromne znaczenie mają relacje międzyludzkie. Dlatego zdecydowaliśmy, że w naszym uzbeckim biurze zatrudnimy osoby, które cieszą się zaufaniem mieszkańców tego kraju.

W Polsce cieszymy się od lat zaufaniem i stabilną pozycją na rynku, natomiast w Uzbekistanie musieliśmy budować naszą obecność od podstaw. Ogromnym wsparciem w tym procesie okazał się Dymitr Sokolik, który obecnie zarządza biurem Worksol w Uzbekistanie. To wyjątkowy specjalista z bogatym doświadczeniem i głęboką wiedzą na temat procesów biznesowych oraz specyfiki rynku w tym kraju. Dymitr nie tylko łączy w sobie polskie i uzbeckie korzenie, ale również w praktyce potrafi płynnie integrować te dwie kultury, co jest nieocenionym atutem w naszej działalności.

Kolejnym wyzwaniem, z którym się mierzymy, są kwestie formalne, w tym czas oczekiwania na wydanie wiz dla pracowników z Uzbekistanu oraz mała liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków – aspekty, na które niestety nie mamy żadnego wpływu.

Bardzo ważnym było nawiązanie trwałych relacji z lokalną społecznością i udowodnienie, że naszym celem jest długoterminowa współpraca, a nie krótkotrwałe korzyści. Uważam, że udało nam się to osiągnąć", podsumowuje Michał Solecki.

Dymitr Sokolik, kierownik biura Worksol w Uzbekistanie

"Na początek może trochę o mnie. Wychowałem się w rodzinie, w której codziennie spotykały się elementy kultury polskiej i uzbeckiej, ponieważ mój ojciec jest Polakiem, a mama pochodzi z Uzbekistanu. Tata zawsze kładł nacisk na znaczenie rzetelności i ciężkiej pracy, natomiast mama wpoiła mi otwartość i głęboki szacunek do tradycji. Połączenie tych wartości wspiera mnie w pracy – pozwala mi zrozumieć zarówno potrzeby polskich przedsiębiorstw, jak i specyfikę mentalności uzbeckich pracowników. Staram się być pomostem między tymi dwoma kulturami.

Najtrudniejszym zadaniem jest wsparcie pracowników w zrozumieniu różnic kulturowych oraz adaptacji do życia w Polsce. Osoby z Uzbekistanu często muszą stawić czoła nowym warunkom, takim jak nieznane otoczenie, język czy standardy pracy. Moim celem jest ułatwienie im tego procesu i zapewnienie poczucia komfortu, co bezpośrednio wpływa na ich efektywność w polskich przedsiębiorstwach."

Dlaczego Azja Środkowa?

Potencjał regionu

Azja Środkowa, a szczególnie Uzbekistan, to obszar charakteryzujący się dużą liczbą wykwalifikowanych osób poszukujących lepszych warunków pracy za granicą. Uzbeccy pracownicy wcześniej uczęszczające na wyjazdy zarobkowe do Rosji zmieniły swoje podejście i wolą pracować w krajach UE, gdzie przestrzegają się zasady praw człowieka, zarówno jak i prawa pracownika. Polskie firmy coraz częściej korzystają z tego potencjału, doceniając nie tylko dostępność pracowników, ale także ich umiejętności. Wprost tym oczekiwaniom, polskie agencje pracy, takie jak Worksol, zaczęły iść w kierunku poszukiwania większych możliwości rekrutacji pracowników z Uzbekistanu i krajów Azji Środkowej aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu polskiego rynku pracy. Worksol, na przykład, jako pierwszy krok w tym celu otworzył własne biuro w Uzbekistanie.

Wzrost współpracy międzynarodowej

Jak poprzednio wspomnieliśmy, Uzbecy zmieniają swoją orientację z chęci pracy w swoim regionie na chęć pracy w Europie. Bezpieczne warunki pracy, tolerancyjne podejście i dobre zarobki to czynniki, które przyciągają potencjalnych uzbeckich pracowników do Polski. Wejście polskich agencji na rynek pracy Azji Środkowej sprzyja rozwojowi współpracy pomiędzy Polską a krajami tego regionu. Dzięki temu pracodawcy mogą liczyć na stabilne i długoterminowe wsparcie w obszarze rekrutacji.