Autostrada A2. Firma ma biuro w Białej Podlaskiej, a mieszkańcy czekają na wykup działek

Zgodnie z zapowiedziami, autostradą do Białej Podlaskiej mielibyśmy dojechać w 2024 roku. – Mieszkańcy nic nie wiedzą o wykupie działek i ich wycenie. A przecież mają na przykład uprawy na gruntach i pytają, co dalej – mówi Mateusz Siwiec (PSL), radny gminy Biała Podlaska. – Nieoficjalnie słyszymy, że we wrześniu mają ruszyć prace. Ale ludzie są zaniepokojeni, nie chcą sprzedawać swoich gruntów za grosze – relacjonuje radny.

Na ostatniej sesji do sprawy odniósł się Adam Olesiejuk, zastępca wójta. – Nasz samorząd tego postępowania nie prowadzi, tylko wojewoda i wykonawcy – przyznaje. – Wiem, że firmom zależy na czasie i spodziewają się decyzji wojewody wraz z początkiem września – zaznacza zastępca wójta. – Na pewno ceny wykupu gruntów będą zgodne z cennikiem rynkowym na danym obszarze – dodaje Olesiejuk.

W przypadku dróg krajowych, wojewoda zatwierdza projekt budowlany, podziały nieruchomości oraz wywłaszcza grunt, wskazując nieruchomości, które w całości lub w części staną się własnością Skarbu Państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza tylko, że procedura jest w toku.

– Dla czterech odcinków autostrady A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej prowadzone są postępowania w urzędach wojewódzkich. Dotyczą wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – precyzuje Małgorzata Tarnowska, główny specjalista z GDDKiA. Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcom rozpoczęcie robót. – Szacujemy, że decyzję dla odcinka Swory-Biała Podlaska otrzymamy na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku, a dla pozostałych w czwartym kwartale – zapowiada Tarnowska.

Przypomnijmy, że pod budowę autostrady planowane jest wywłaszczenie 1637 działek w województwie lubelskim. Po tym jak wojewoda sporządzi ZRID-y, biegli z listy rzeczoznawców majątkowych zajmą się wyceną nieruchomości.

Już kilka miesięcy temu Polaqua, która odpowiada za 14-kilometrowy odcinek A2 od miejscowości Swory do węzła Biała Podlaska rozpoczęła przygotowanie zaplecza budowy w Ciciborze Dużym. Swoje biura, firma zlokalizowała przy ulicy Francuskiej w Białej Podlaskiej. – Wykonawca poszukuje obecnie chętnych, którzy przyjmą ziemię ze skrywek, czyli wierzchnią warstwę – informuje zastępca wójta. Z kolei 18-kilometrowy odcinek pomiędzy rejonem miejscowości Malinowiec, a węzłem Łukowisko ma wybudować firma Intercor.