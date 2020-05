Biała Podlaska: Budżet obywatelski bez podziału na obszary. Nowe zasady muszą zaakceptować radni

W poprzednich edycjach miasto podzielone było na siedem obszarów. I z każdego z nich projekt z największą liczbą głosów był później realizowany. W ostatniej odsłonie do dyspozycji mieszkańców było 1,6 mln zł. To co się zmieni, to przede wszystkim podział na projekty małe i duże. Jak czytamy w projekcie uchwały, na projekty małe będzie można przeznaczyć od 50 do 200 tys. zł, a na duże od 200 do 600 tys. zł. Jest też zastrzeżenie, że „duże” oznacza zadania inwestycyjne takie jak: remonty, budowy, bądź przebudowy infrastruktury.

W sumie, w ręce mieszkańców w przyszłym roku ma trafić 1,8 mln zł. W 2016 roku taki budżet po raz pierwszy zaistniał w mieście za sprawą poprzedniego prezydenta Dariusza Stefaniuka (PiS). Na początku mieszkańcy do dyspozycji mieli 1 mln zł, ale później kwotę zwiększono.

Co ma się jeszcze zmienić w przyszłorocznej edycji? Nie będzie, tak jak do tej pory, podziału na siedem obszarów. – Obserwacje lat poprzednich pokazały, że podział powoduje rozdrobnienie projektów, co skutkuje brakiem możliwości spełnienia oczekiwań mieszkańców z powodu niewielkich środków przypadających na poszczególne obszary – tłumaczą urzędnicy. Poza tym, był jeszcze problem z przetargami. – Pomimo aktualizacji kosztorysów, bardzo często kwoty ofert przekraczały zaplanowane środki i postępowanie trzeba było powtarzać, co utrudniało realizację przedsięwzięć w ciągu jednego roku – podkreślają w uzasadnieniu autorzy projektu uchwały. Zdaniem urzędników, wprowadzony podział na projekty mniejsze i większe pozwoli na realizację ambitniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, „bardziej atrakcyjnych dla ogółu mieszkańców”.

Projekty zgłaszane do budżetu będą musiały być poparte przynajmniej 40 podpisami mieszkańców. Ich oceną zajmie się specjalny zespół. A na wyłonione propozycje będzie można głosować internetowo lub tradycyjnie. W poprzednich edycjach wiele zwycięskich projektów było zgłoszonych przez radnych miasta.