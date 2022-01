Biała Podlaska: Miasto sprzedaje budynek po Urzędzie Kontroli Skarbowej

Od 2017 roku budynek stał pusty, a wcześniej mieścił się tu Urząd Kontroli Skarbowej. – Działając za zgodą Ministra Finansów, Izba Administracji Skarbowej, z uwagi na reformę administracji skarbowej i zbędność nieruchomości, wystąpiła do prezydenta o wydanie decyzji wygaszającej jej trwały zarząd – tłumaczy Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka bialskiego magistratu. 30 grudnia 2020 roku nieruchomość została przekazana do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prowadzonego przez prezydenta Białej Podlaskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie swój zakład ma niemiecka firma Aluteam, która produkuje tu komponenty do samochodów ciężarowych, głównie płyty i naczepy. W 2019 roku niemieccy właściciele zapowiedzieli budowę nowej hali produkcyjnej i przy okazji wizyty w Białej Podlaskiej komunikowali, że byliby zainteresowani opuszczoną nieruchomością m.in. na dodatkowe miejsca parkingowe czy lepsze możliwości dojazdowe do swojego zakładu.

Tymczasem jeszcze w marcu 2019 roku Izba Administracji Skarbowej w Lublinie planowała termomodernizację budynku przy ulicy Brzeskiej 81. Koszt oszacowano na ponad 700 tys. zł, z czego 627 tys. zł stanowiło unijne dofinansowanie. – Dokonaliśmy zmian w umowie i zamiast termomodernizacji budynku przy ulicy Brzeskiej, termomodernizację wykonano w innym budynku Izby Administracji Skarbowej – zaznacza Michał Deruś, rzecznik lubelskiej IAS.

Jednak niedawno w Biuletynie Informacji Publicznej bialskiego magistratu opublikowano ogłoszenie o przetargu na sprzedaż tej nieruchomości. Cena wywoławcza to 1,5 mln zł. Ustny przetarg ma się odbyć 16 marca. – Wojewoda lubelski udzielił zgody prezydentowi na sprzedaż tej nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego – dodaje rzeczniczka bialskiego magistratu.

To trzykondygnacyjny budynek, który powstał w 1978 roku. – Budynek jest w złym stanie technicznym. Posiada konstrukcję stalowo-szkieletową ze ścianami zewnętrznymi z płyt azbestowych, obecnie nie dopuszczonych do stosowania – podkreśla Paweł Paszko, dyrektor biura wojewody. Poza tym, zdaniem pracowników wojewody, obiekt wymaga generalnego remontu, którego koszt przekroczyłby kilkakrotnie jego wartość. – W związku z tym, wojewoda Lubelski uznał za zasadny wniosek prezydenta i udzielił zgody na sprzedaż – dodaje Paszko.

Najprawdopodobniej nabyciem zainteresowana będzie niemiecka firma, ale urzędnicy tego nie potwierdzają.

Przypomnijmy, że Aluteam działa w Białej Podlaskiej od 1996 roku. Pracuje tu ponad 260 osób. Każdego roku bialską halę opuszcza ok. 8 tys. zestawów montażowych do samochodów ciężarowych. Prawie 95 proc. tych produktów trafia na eksport do ponad 27 krajów.