Biała Podlaska: Rondo przy Janowskiej już przejezdne

– Rondo jest przejezdne, ale roboty zostały przerwane ze względu na niskie temperatury i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu – tłumaczy Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka magistratu.

– W tej kadencji podwoiliśmy liczbę rond i skrzyżowań o ruchu okrężnych w mieście w porównaniu do wcześniejszych lat – zauważa z kolei prezydent Michał Litwiniuk (PO).

To nie koniec inwestycji, bo na ulicy Janowskiej, na odcinku do ronda Żołnierzy Wyklętych do al. Jana Pawła II powstaje ścieżka rowerowa i chodniki. Poza tym ulica będzie dwupasmowa. – W przyszłości to skrzyżowanie i ulica Janowska będą jedną z ważniejszych arterii wjazdowych do miasta z planowanej autostrady A2 – tłumaczą urzędnicy.

Za prace odpowiada firma Tre-Drom. Koszt to 4,7 mln zł. W przyszłym roku, miasto przebuduje kolejny odcinek ulicy Janowskiej, tym razem od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do ronda Żołnierzy Wyklętych.