Biała Podlaska. Biletu w autobusie nie kupisz

Sprzedaż biletów jednorazowych u kierowców wstrzymano do odwołania. – Zapraszamy pasażerów do Punktów Obsługi Pasażera oraz do biletomatów – przypomina MZK. Jednocześnie miejska spółka apeluje do mieszkańców o noszenie maseczek, zarówno w autobusach, jak i na przystankach autobusowych.

Przypomnijmy, że wcześniej MZK otrzymał od magistratu 10 tys. maseczek. Kierowcy mają je rozdawać pasażerom nieprzestrzegającym nakazu zakrywania ust i nosa.

Jeśli chodzi o wzrost zakażeń koronawirusem, to najgorzej jest właśnie w naszym województwie oraz w Podlaskiem.– Tych łóżek jest zajętych w Lubelskiem ponad 700. Nie ma takiego drugiego województwa, które przecież nie należy do największych w Polsce, gdzie byłaby taka liczba zajętych łóżek – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Z rządowego raportu wynika, że na Lubelszczyźnie w pełni zaszczepiło się 38,6 proc. całej populacji regionu.