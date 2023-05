Brakuje 200 metrów. Kiedy ścieżki rowerowe na styku miasta i gminy się połączą?

– Dlaczego to tak długo trwa? W miejscu, gdzie brakuje ścieżki, ludzie wyjeżdżają na ruchliwą drogę krajową numer 2, a w gorszych przypadkach prowadzą rower po poboczu, poruszając się pod prąd– alarmuje nasz Czytelnik.

To wygląda tak, że wraz z granicą administracyjną Białej Podlaskiej kończy się ścieżka przy ulicy Warszawskiej. Ale wzdłuż drogi krajowej numer 2 w Sławacinku Starym również biegnie ścieżka, należąca do gminy wiejskiej. Aby obie nitki się połączyły, brakuje 200 metrów. Ta luka leży w pasie drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej– zapewnia Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA. Umowa ma być podpisana w połowie tego roku. – Następnie, gdy projekt będzie gotowy, w przyszłym roku planujemy wyłonienie firmy, która zrealizuje inwestycję– zapowiada Minkiewicz. Przyznaje też, w ubiegłym roku GDDKiA dwa razy musiała unieważnić przetargi. – Pierwotnie, szukaliśmy wykonawcy w systemie „Projektuj i buduj”, ale za pierwszym razem nie było ofert, a przy drugim podejściu kosztorys przekraczał nasz budżet. Dlatego podjęliśmy decyzję o zrealizowaniu inwestycji w systemie tradycyjnym – tłumaczy rzecznik.

Przypomnijmy, że sprawą brakujących 200 metrów zainteresował się w 2021 roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podpisywał wtedy w Białej Podlaskiej umowę na zaprojektowanie ostatniego odcinka autostrady A2 do granicy państwa. Konferencję dla dziennikarzy zorganizowano akurat w miejscu, gdzie brakuje ścieżki rowerowej. I to dopiero wtedy ruszyły procedury, by tę lukę uzupełnić. Oprócz ścieżki rowerowej, ma tam powstać przejście dla pieszych z doświetleniem.

Gdy dojdzie do połączenia tras rowerowych, rowerzyści będą mieli do dyspozycji ponad 6–kilometrową ścieżkę od parku Radziwiłłowskiego do Styrzyńca w gminie Biała Podlaska.