Domownicy spali. Nawet nie wiedzieli, że w mieszkaniu pojawili się oni

Policjantom z Białej Podlaskiej udało się ustalić personalia podejrzewanych. 25-letnia mieszkanka Białej Podlaskiej oraz jej 27-letni kompan zostali zatrzymani w jednym z pensjonatów na terenie województwa mazowieckiego.

Funkcjonariusze ustalili, że para może mieć na swoim koncie szereg kradzieży, do których doszło na terenie Białej Podlaskiej od czerwca tego roku. Sprawcy wykorzystywali nieuwagę właścicieli lub otwarte drzwi do mieszkań. Łupem padała gotówka, dokumenty, sprzęt elektroniczny, a także karty bankomatowe wykorzystywane następnie do włamań na konta właścicieli. Kobieta podejrzana jest też o oszustwo. Wartość strat oszacowana została łącznie na kwotę kilkunastu tysięcy złotych.

25-latka usłyszała aż 11 zarzutów. 27-latek usłyszał ich siedem. Para odpowiadała będzie w warunkach recydywy, gdyż w ostatnim okresie odbywała karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa.

W czwartek Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej aresztował dwójkę podejrzanych.