Jeden „policjant” już wpadł. Teraz chcą dopaść wspólników

Sprawca odebrał łącznie od pokrzywdzonych kwotę niemal 160 tysięcy złotych. Udało się namierzyć jednego ze sprawców a okazał się nim 25-latek. To on w ocenie policji odbierał pieniądze od oszukanych ludzi.

– Podejrzany jest o szereg oszustw oraz usiłowanie, do którego doszło w dzień zatrzymania. Wówczas sprawca namówił seniora do wypłaty 19 tysięcy złotych. W tym przypadku nie doszło do przekazania gotówki, z uwagi na reakcję członka rodziny – podaje policja.