Lubelskie. Uciekł z miejsca wypadku. We wraku zostawił pasażera

Do wypadku doszło we wtorek w miejscowości Chotyłów w powiecie bialskim. Kierowca volkswagen stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem tej samej marki. Policjanci ustalili, że prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych.

Sprawca wypadku uciekł z miejsca wypadku, pozostawiając pasażera w rozbitym aucie. Osoby znajdujące się w drugim samochodzie trafiły do szpitala. Za jego kierownicą siedziała 42-letnia mieszkanka Białej Podlaskiej. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta była trzeźwa.

Funkcjonariuszom udało się ustalić dane sprawcy wypadku. Okazał się nim 27-letni mieszkaniec gminy Piszczac. Któremu sąd już wcześniej zakazał prowadzenia pojazdów. Sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara do pięć lat pozbawienia wolności.