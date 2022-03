Międzyrzec Podlaski. Plecak dla Sashy zostaw w bibliotece

Swoją akcję nazwały „Plecak”.

– W dawnym budynku nadleśnictwa mieszka obecnie 10 dzieci z Ukrainy, w tym 7 z nich za chwilę rozpocznie naukę w szkołach. I stąd nasza prośba. Chcemy przygotować im wyprawki, tak aby do szkół ruszyli już ze swoimi plecakami i przyborami – tłumaczy Natalia Kowalska–Sykterz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim, która wpadła na taki pomysł. – Praktycznie w jeden dzień zgłosiły się już do nas osoby, które skompletują 18 wyprawek. Ale potrzeb jest więcej. Mamy do przygotowania jeszcze 30 wyprawek dla dzieci ukraińskich – przyznaje. – Maluszkom, które jeszcze nie rozpoczęły edukacji, też chcemy przygotować drobne upominki, choćby kolorowanki – dodaje Kowalska–Sykterz.

Część plecaków jest już w bibliotece. – Włączają się w to całe rodziny. Dzieci chcą kupować piórniki i zeszyty swoim kolegom z Ukrainy – opowiada bibliotekarka, nie kryjąc wzruszenia. – Łzy cisną się do oczu ze wzruszenia i radości, że tyle jest bezinteresowności – cieszy się pomysłodawczyni.

Do biblioteki (ulica Warszawska 37) można przynosić plecaki, zeszyty, piórniki z wyposażeniem, flamastry, kredki, plastelinę, farby, puzzle, kolorowanki i inne przybory szkolne. – Można podarować całe plecaki z wyposażeniem lub pojedyncze artykuły. My skompletujemy wyprawki– zaznacza nasza rozmówczyni.

We wtorek samorząd uruchomił Miejski Punkt Pomocy Ukrainie. Jest to przede wszystkim miejsce zbiórki. – Zależy nam na tym, aby w punkcie gromadzone były rzeczy naprawdę potrzebne. Dlatego uruchomiliśmy specjalny numer telefonu 606 937 515. Swoje potrzeby mogą pod tym numerem zgłaszać osoby, które przyjęły do siebie uchodźców z Ukrainy – mówi Paweł Łysańczuk, zastępca burmistrza.

Miejski punkt mieści się na targowisku przy ulicy Zarówie i jest czynny w dni robocze, w godzinach 12–18. Magistrat tworzy też bazę wolontariuszy chętnych do pomocy. Można się zgłosić e–mailowo: akcja@miedzyrzec.pl