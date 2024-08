"Nie rekordy, tylko odbudowa wizerunku". Konie arabskie idą pod młotek

Najwięksi i najbogatsi hodowcy koni arabskich z całego świata w ten weekend przyjechali do Janowa Podlaskiego. Po ośmiu latach kadrowej karuzeli zafundowanej przez rząd PiS i skandali towarzyszących licytacjom, nowe władze wyższych i niższych szczebli chcą „powrotu do normalności”.

– Mam nadzieję, że czuć inną atmosferę. Słyszę takie głosy, że widać otwartość i przede wszystkim ludzie się do siebie uśmiechają- mówi Anna Stojanowska, doradczyni dyrektora KOWR. Oprócz niej, przy wyborze tegorocznej listy aukcyjnej pracowali Jerzy Białobok czy Marek Trela. To eksperci, których w 2016 roku zwolnił ówczesny rząd PiS. – Oczywiście liczymy, że konie osiągną wysokie ceny, ale rekordów się nie spodziewamy. Naszym założeniem jest przywrócenie zaufania do polskiej hodowli. Będziemy szczęśliwi, jeśli uda się sprzedać jak największą liczbą koni- podkreśla Stojanowska.

Święto konia w Janowie Podlaskim trwa już od piątku. Ponad 100 najlepszych wybrańców prezentowało się podczas Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. Czempionem klasy starszych został janowski Erantis, a czempionką Adelita, również z Janowa Podlaskiego. – To spory sukces dla janowskiej stadniny. Owszem, na sukces konia pracuje się latami, ale pocieszające jest, że w Janowie są takie okazy, z którymi warto trenować- podkreśla Marek Trela, wieloletni i doświadczony prezes janowskiej stadniny.

Po zwolnieniu w 2016 roku swoją karierę związał z Jordanią. Zgodził się jednak doradzać obecnemu szefowi z Janowa, Leszkowi Świętochowskiemu. – Zadeklarowałem taką współpracę na dłużej, to nie tylko obowiązek, ale wewnętrzny głos, w końcu spędziłem tu całe życie- opowiada nam Trela.

W namiocie dla VIP-ów można było spotkać nie tylko bogatych kupców. – Byłem tutaj tydzień temu, by zobaczyć jak idą przygotowania. Teraz widać, że wracamy do poziomu sprzed wielu lat, gdy to była impreza światowej rangi- stwierdza minister rolnictwa Czesław Siekierski. – Świadczą o tym choćby zapowiedziane lądowania helikopterów z zagranicznymi gośćmi- podkreśla szef resortu. Deklaruje jednocześnie, że jego ministerstwo będzie wspierać, a nie przeszkadzać. – Staramy się zachować merytoryczny rozsądek. Nie będziemy popełniać błędów przeszłości, czyli żadnych czystek kadrowych i nagłych zmian nie planujemy- obiecuje Siekierski.

Podczas ubiegłorocznej aukcji Pride of Poland wylicytowano 14 koni za łączną kwotę ponad 2,1 mln euro. Ostatnim razem, rekord padł w 2015 roku, gdy za janowską Pepitę kupiec ze Szwajcarii zapłacił 1,4 mln euro. – Pamiętam, że on się zarejestrował w ostatniej chwili –wspomina Trela.