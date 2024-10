Prawie milion za dom Ryttów. Gmina już zaczęła sprzątać

Hotel w Szczyrku - wypocznij tak, jak na to zasługujesz

Hotel Alpin w Szczyrku to wyjątkowe miejsce, które zapewnia komfortowy wypoczynek w malowniczej scenerii Beskidu Śląskiego. Idealnie położony w centrum miasta, oferuje gościom nie tylko relaks w eleganckich wnętrzach, ale także szybki dostęp do licznych atrakcji turystycznych. Szczyrk to jedno z najpiękniejszych górskich miasteczek w Polsce, znane z doskonałych warunków do aktywnego wypoczynku przez cały rok. Dzięki swojemu urokowi, szerokiej ofercie tras narciarskich, szlaków turystycznych oraz miejsc kulturalnych, przyciąga miłośników przyrody, sportu i lokalnej tradycji. Hotel Alpin to idealne miejsce, by cieszyć się tym, co najlepsze w Szczyrku.