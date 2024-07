Puchar jest nasz! Mieszkańcy pokochali rower i wygrali trzeci raz

Do Białej Podlaskiej oprócz pucharu trafiła stacja naprawy rowerów i inna, do mycia jednośladów. Podczas piątkowej fety nie zabrakło konkursów, w których do wygrania były oczywiście rowery, ufundowane przez sponsorów. Przypomnijmy, że w mieście sieć ścieżek rowerowych liczy obecnie ok. 40 kilometrów.

W sumie, w tegorocznej rywalizacji wystartowały 53 miasta i 96 gmin. Ponad 70 tys. rowerzystów z całego kraju przejechało ponad 14,1 mln kilometrów. Drugie miejsce zajęły Puławy, również z województwa lubelskiego.