Stadnina w Janowie Podlaskim naprawia błędy poprzednich prezesów. Nawet minister rolnictwa krytykuje

Sytuację Janowa Podlaskiego od kilkudziesięciu lat śledzi Alina Sobieszak z branżowego „Araby Magazine”. We wtorek przysłuchiwała się konferencji. – Na szczęście pan minister miał odwagę powiedzieć, że to co się działo sukcesem nie było. Ale jeszcze wiele spraw wyjdzie w bilansie – uważa Sobieszak. – Kolejni prezesi dostali w spadku po Marku Treli to samo gospodarstwo, te same hektary, te same konie i krowy. I Trela zawsze potrafił utrzymać stadninę nawet na minimalnym plusie. A ci następni prezesi doprowadzili stadninę do upadku – uważa znawczyni i przypomina, że janowska stadnina to ponad 200 lat historii. – Jak feniks z popiołów podnosiła się. A dzisiaj nie ma wojny przecież, są tylko nieudolne rządy. Trzeba zrobić wszystko, aby te 200 lat pociągnąć dalej – dodaje Sobieszak. Obecnie, w stadninie hoduje się ponad 400 koni, prawie 600 krów i uprawia się 1700 hektarów użytków rolnych.

W czerwcu upublicznione będą też wyniki finansowe stadniny za ubiegły rok. – Już wstępnie wiemy, że strata będzie na poziomie ok. 900 tys. zł, wcale nie będą to miliony, jak sugerują niektórzy. Raporty mamy u siebie i takie są fakty – przekonuje Grzegorz Pięta dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Przypomnijmy, że 2018 rok stadnina zamknęła ze stratą 3,2 mln zł. – Stadniny mają utrzymać rasę genetyczną, a to nie przynosi zysków – stwierdza Pięta. Poza tym, dyrektor przyznaje, że przez pandemię koronawirusa KOWR nie mógł dokonać bieżącej kontroli w stadninie. – Z KOWR-u odeszło sporo specjalistów odpowiedzialnych za hodowlę, a pozyskanie nowych fachowców jest trudne – nie ukrywa dyrektor.

We wtorek minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w nadaniu imion dwóm źrebakom. Agades i Paita to nowi mieszkańcy stadniny. Otwarto również Izbę Pamięci. To jeden z pierwszym pomysłów nowego prezesa.