Tak się bawi powiat bialski na dożynkach. Gminy dają to, co najlepsze

Kilkanaście barwnie udekorowanych namiotów można podziwiać w Wisznicach na dożynkach największego na Lubelszczyźnie powiatu bialskiego. To zwykle koła gospodyń wiejskich przygotowują nie tylko aranżacje, ale też regionalne przysmaki. Specjalna komisja ocenia i nagradza najpiękniejsze stoiska, najsmaczniejszy chleb i oczywiście wieniec.

- Przy Gminnym Ośrodku Kultury założyśmy klub rękodzieła artystycznego i działamy już 12 lat. Sporo robimy- przyznaje Anna Chalimoniuk, instruktorka z GOK w Janowie Podlaskim. – Wyszywamy makatki, ręczniki. Ale przygotowujemy też palmy na konkursy. Trochę nam martwi, że mamy tutaj mały namiocik- zaznacza pani Anna. Ale wizytówką klubu jest zielarstwo. – Robimy soki z czarnego bzu, syropy z maliny, herbaty. Zbieramy zioła z naszych ogrodów, ale też z pól. Polecamy dla alergików szczególnie – zachwala pani instruktor.

Ale gminy co roku zaskakują pomysłami. Wisznice przy swoim stoisku prezentowały na żywo pieczenie sękacza. – Od ponad 30 lat to robię. Nauczyłam się od znajomej. Zamówień nie brakuje- nie ukrywa Teresa Frończuk z Horodyszcza, jednocześnie obracając ciasto na haku. – Oczywiście to tradycyjna metoda pieczenia na żywym ogniu. Tutaj na powietrzu warunki są trudne. Najlepiej to robić w zacisznym miejscu- opowiada mistrzyni. Pieczenie zajmuje jej kilka godzin. – Trzeba polewać wolniutko, żeby zbyt dużo ciasta nie uciekło do ognia i żeby sęki były proste-tłumaczy pani Teresa, która oprócz tego, że słynie z wypieku sękaczy, śpiewa jeszcze w lokalnym zespole Polesie.

Na dożynki przyjechały też panie z Wólki Dobryńskiej w gminie Zalesie. - Chyba jesteśmy najmłodszym kołem gospodyń wiejskich, bo skrzyknęłyśmy się 3 miesiące temu. Ale już 37 osób się do nas zapisało. Chce nam się działać- przyznaje Edyta Dragulska. – Stoisko też własnoręcznie przygotowałyśmy, wszystkie potrawy i dekoracje- zaznacza pani Edyta.

Zwycięzcy konkursów na najładniejsze wieńce i stoiska otrzymują nagrody pieniężne od starosty bialskiego Mariusza Filipiuka.

Gwiazdą niedzielnego wieczoru dożynkowego będzie zespół Kombii, który zagra około godz. 20 na stadionie w Wisznicach.