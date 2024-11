Terminal w Koroszczynie w remoncie. Utrudnienia dla ciężarówek

Szukają dwóch dyrektorów. Kandydatów jest więcej

Kto od stycznia będzie kierował Biurem Wystaw Artystycznych, a kto Zamojskim Domem Kultury? To okaże się w ciągu najbliższych tygodni. We wtorek skończyło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu. Chętnych jest całkiem sporo.