Sklepy sieci GO Sport zamknięte w całej Polsce, w tym w Lublinie. To efekt sankcji

(fot. Krzysztof Wiejak)

Wczoraj Polska nałożyła sankcje na firmy z rosyjskim kapitałem, a dzisiaj spółka GO Sport Polska zamknęła do odwołania wszystkie swoje punkty stacjonarne oraz sklep internetowy. Na stronie sieci pojawił się za to specjalny komunikat

