Spółka z Lublina na krawędzi. Pracę stracą prawie wszyscy pracownicy

W internecie wciąż można podpisać się pod petycją, jaką pracownicy dwóch spółek Sulzera – z Lublina i Warszawy – napisali w obronie swoich miejsc pracy.

– Z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni pracy. Wśród nas jest wiele osób w trudnej sytuacji, między innymi jedyni żywiciele rodzin, jak i osoby w wieku przedemerytalnym – piszą pracownicy. – Rozumiemy i popieramy ideę sankcji na Rosję, ale w naszym przypadku jedynymi, którzy odczuli sankcje, jesteśmy my, Polacy, którzy tracimy zatrudnienie. Wspominany w decyzji Wiktor Wekselberg (rosyjski oligarcha, przyjaciel Putina – red.) od 2018 roku ma zamrożone środki i nie czerpie żadnych korzyści jako udziałowiec w spółce Sulzer. Zaznaczamy, że nałożone sankcje doprowadzą do likwidacji spółek (…) – dodają.

W Sulzerze w Lublinie trudno dziś znaleźć optymizm, że spółkę uda się jeszcze uratować.

– Prawdopodobnie w lipcu wyślemy do urzędu pracy zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych – mówi Dziennikowi Iwona Stolarska, prokurent spółki. – Obejma ponad 100 osób na około 140 zatrudnionych. Kilka osób już się zwolniło, kilkunastu pracowników przeszło do naszych filii w Czechach czy Holandii, a części osób nie będziemy mogli zwolnić z uwagi na to, że osiągnęły wiek przedemerytalny, bądź są na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Pracownicy od ponad miesiąca są na postojowym. Do pracy przychodzą tylko ci, którzy muszą przygotować firmę do likwidacji. Zajmują się m.in. sprawami administracyjnymi, inwentaryzacją itp.