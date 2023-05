Kultowa planszówka z lubelskim akcentem

Monopoly to klasyczna gra planszowa, która swoją premierę miała w Stanach Zjednoczonych w czasie Wielkiego Kryzysu. Polega na handlu nieruchomościami, daje graczom szansę obracania wielkimi pieniędzmi i szybkiego bogacenia się. Zaczynając od pola "start" uczestnicy rozgrywki muszą okrążyć planszę, kupując i sprzedając nieruchomości, budując domy i hotele oraz starając się doprowadzić do bankructwa przeciwników.

Swego rodzaju nowością są edycje miejskie, gdzie zamiast klasycznych pól, osoby grające licytują lokalne atrakcje i znane miejscówki.

– Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić kolejną edycję gry Monopoly poświęconą wyłącznie jednemu miastu – mówi Zuzanna Misiejuk z firmy Winning Moves. – W tej chwili pracujemy nad doborem pól na planszy. To niezwykle trudne zadanie, bo miejsc wartych umieszczenia Chełm ma bardzo wiele. Jednocześnie czujemy wielką odpowiedzialność. Musimy zadbać o to, aby gra była atrakcyjna dla przyszłych graczy.

Jedno z pól będą mogli wybrać mieszkańcy. Magistrat niedługo poinformuje o szczegółach. Na planszy znajdą się prawdopodobnie m.in. hotele, restauracje, obiekty sportowe, muzea czy lokalne firmy. Firma będąca dystrybutorem gry prowadzi w tej sprawie rozmowy z Urzędem Miasta i chełmskimi przedsiębiorcami, których chce zainteresować uczestnictwem w projekcie.

– Cieszymy się, że nasz pomysł dotyczący przeniesienia Chełma na planszę kultowej gry Monopoly zostanie zmaterializowany. To z pewnością wspaniała promocja dla miasta, ale przede wszystkim nie lada gratka dla młodszych i tych trochę starszych mieszkańców – podkreśla prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Dystrybucją planszówki zajmie się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie. Lokalna edycja słynnej gry ma być dostępna na rynku przez co najmniej siedem lat. Jej pierwsza partia w nakładzie ok. 4 tys. sztuk trafi do dużych sklepów sieciowych takich jak np. Empik na terenie całej Polski. 900 egzemplarzy ma być dystrybuowane w Chełmie, m.in. poprzez miejską informację turystyczną.

Miejska spółka podpisała z firmą Winning Moves umowę opiewającą na 100 tys. zł. - Ze wstępnych wyliczeń wynika, że dystrybucja gry wśród chętnych nabywców powinna zrekompensować wkład MOSiR – mówi Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma.