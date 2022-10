Ciągnik stoczył się do rzeki i przygniótł rolnika. Interweniowali płetwonurkowie

Do nieszczęśliwego wypadku doszło wczoraj w Woli Korybutowej Pierwszej. Zostały zaalarmowane służby. Przyjechali strażacy, policjanci i zespół pogotowia ratunkowego.

– Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w rowie znajduje się przewrócony ciągnik rolniczy – tzw. samoróbka, który przygniótł pod sobą kierowcę – relacjonuje bryg. Wojciech Chudoba z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. – Na miejsce działań zadysponowano łącznie siedem zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa wodnego i technicznego z Lublina. Strażacy unieśli wywrócony pojazd i wydobyli mężczyznę.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący ciągnikiem rolniczym typu Sam, z doczepionym wozem 64-latek przejeżdżał przez most na rzece – informuje kom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. – W pewnej chwili na wzniesieniu pojazd stoczył się do rzeki, gdzie doszło do przygniecenia traktorzysty. Funkcjonariusze straży pożarnej wyłowili z wody mężczyznę. Pomimo podjętej przez załogę karetki pogotowia reanimacji nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych.

– Po całkowitym wydobyciu maszyny z wody płetwonurkowie ze SGRW z Lublina przeszukali dno, nie było innych osób poszkodowanych – dodaje bryg. Wojciech Chudoba.

Ciało 64-latka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.