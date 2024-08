Irek Bieleninik rozkręci imprezę w Chełmie

Dynamo Kijów – Rangers FC. Eliminacje Ligi Mistrzów znowu w Lublinie, bilety już w sprzedaży

Dynamo Kijów przypieczętowało awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. A skoro klub z Ukrainy swoje mecze w europejskich pucharach rozgrywa w Lublinie, to kibice mogą się już szykować na kolejne ciekawe spotkanie. We wtorek na Arenie pojawi się wicemistrz Szkocji – Rangers FC. Zawody rozpoczną się o godz. 20, a bilety są już w sprzedaży.