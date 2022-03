Lubelskie: Niemal 53 tys. osób przekroczyło granicę Polski z Ukrainą. Najwięcej od początku inwazji

- Minionej doby na wjazd do Polski z Ukrainy odprawiono 52 836 osób - informuje kpt. Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. To największa liczba podróżnych, jaka wjechała do Polski w naszym regionie od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Największy ruch zanotowano na przejściu w Hrebennem, gdzie od godz. 8 w piątek do godz. 8 w sobotę odprawiono 14 221 osób, a czas oczekiwania wynosił 10 godzin. Godzinę trzeba czekać po ukraińskiej stronie przed przejściem w Dołhobyczowie, z którego skorzystało 13 448 podróżnych.

W Dorohusku i Zosinie ruch odbywa się na bieżąco. Na tych przejściach odprawiono odpowiednio 13 752 i 11 375 osób.

Od ubiegłego czwartku ukraińsko-polską granicę w Lubelskiem przekroczyło prawie 385 tys. osób.