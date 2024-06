Najpierw z nim pili, a później go pobili i okradli

Do rozboju doszło w miniony weekend na terenie jednej z posesji w gminie Chełm. Z relacji wynikało, że spożywał alkohol w towarzystwie znanych mu mężczyzn. W pewnym momencie między mężczyznami doszło do nieporozumienia. 41-latek został zaatakowany przez dwóch towarzyszy, którzy pobili go i okradli. Ich łupem padł przenośny głośnik i telefon komórkowy. Pokrzywdzony oszacował straty na kwotę ponad tysiąc złotych.

­– Sprawą zajęli się chełmscy kryminalni, którzy jeszcze w dniu zgłoszenia zatrzymali jednego ze sprawców, z kolei drugi trafił w ich ręce następnego dnia. To mieszkańcy powiatu chełmskiego w wieku 22 i 28 lat. Policjanci odzyskali też część skradzionego mienia – przekazała komisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Obaj napastnicy zostali wczoraj doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty rozboju. Następnie do sądu, gdzie zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Teraz grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.