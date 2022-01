Opinia kuratora decydująca dla liceum mundurowego w Dubience. W sprawie były "zasadnicze różnice zdań"

Istotne w całej sprawie jest to, że uchwała Rady Powiatu w Chełmie z 10 grudnia 2021 roku ma charakter intencyjny, bo dotyczy „zamiaru likwidacji” Liceum Ogólnokształcącego im. 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience. Aby rozpocząć proces stopniowego wygaszania szkoły (do 2025 roku), radni muszą podjąć stosowną uchwałę. Zgodnie z Prawem oświatowym, nie mogą jednak tego jeszcze zrobić, bo lubelski kurator oświaty nie wydał pozytywnej opinii w tej sprawie.

– Jak dotąd Starostwo Powiatowe w Chełmie (organ prowadzący szkołę – dop. red.) nie wystąpiło o wydanie takiej opinii. Wpłynęła tylko informacja, że została podjęta uchwała intencyjna. Kiedy starostwo skompletuje stosowne opinie i poinformuje zainteresowane strony, wówczas wystąpi o opinię kuratora – mówi Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty. – Opinia wydawana jest w drodze postanowienia. Przysługuje od niego zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Pytana o to, czy są przesłanki do tego, żeby wydać pozytywną opinię, Teresa Misiuk odpowiada, że wniosek w tej sprawie „będzie szczegółowo analizowany”, kiedy już wpłynie do Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Mediacje bez porozumienia

W rolę mediatora w sporze pomiędzy powiatem a gminą wcielił się Lech Sprawka, wojewoda lubelski. Jak przekazała nam Agnieszka Strzępka, rzecznik wojewody, w grudniu ubiegłego roku odbyły się trzy spotkania z jego udziałem w sprawie liceum w Dubience – 9 (na dzień przed podjęciem przez radnych powiatowych decyzji o zamiarze likwidacji placówki), 22 i 30 grudnia. Jednak zainteresowane strony, czyli powiat i gmina, nie doszły do porozumienia, bo były „zasadnicze różnice zdań, co do dalszego funkcjonowania szkoły”.

– Wynikała z nich niezgodność w kwestiach: sposobu przekazania gminie Dubienka infrastruktury (budynku szkoły) będącej w zarządzie powiatu chełmskiego oraz sposobu wsparcia finansowego samorządu gminnego w realizacji tego zadania przez samorząd powiatowy, ze względu na to, że oddziały w tym liceum są nieliczne – informuje rzecznik wojewody.

I kontynuuje: – Część oświatowa subwencji ogólnej, którą otrzymuje samorząd na prowadzenie liceum w Dubience, jest znacznie odbiegająca od rzeczywistych kosztów. (…) Akceptowalne warunki finansowania są przy poziomie około 25 uczniów w oddziale, zaś w przypadku klas mundurowych – 22 uczniów. Ministerstwo Obrony Narodowej dopuściło mniej liczne oddziały, ponieważ wzięło pod uwagę prośbę szkoły – tłumaczy.

W liceum mundurowym w Dubience uczy się aktualnie 58 uczniów (a nie 59, jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Powiatu w Chełmie z 10 grudnia 2021 roku): 9 w klasie pierwszej, 16 – w drugiej i 33 – w trzeciej.

Problematyczne finanse

W uzasadnieniu do wspomnianej uchwały podano również, ile kosztuje utrzymanie placówki w Dubience. W 2021 roku: wykonanie budżetu – 2 156 761 zł, a przyznana subwencja oświatowa – 989 930, 65 zł. Prognozy na 2022 rok zakładały budżet na poziomie 2 159 088 zł, przy subwencji – 850 000 zł.

– Samorząd powiatowy oferował 80 proc. dofinansowania do rzeczywistych kosztów przez 3 lata, natomiast gmina oczekiwała wyższego poziomu wsparcia. Wobec tego, że obie strony pozostały przy swoich stanowiskach, zarówno co do kwestii związanych z przekazaniem budynku szkoły, jak również kwestii dofinansowania ze strony powiatu – nie udało się uzyskać porozumienia – informuje Agnieszka Strzępka.

Zgodnie z Prawem oświatowym, wójt gminy Dubienka – Krystyna Deniusz-Rosiak – ma 21 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły, na wystąpienie z wnioskiem do powiatu o przekazanie gminie prowadzenia tej placówki. W rozmowie z nami wójt przyznała, że termin ten mija dzisiaj i takiego wniosku nie złoży. Jak twierdzi, spotkała się we wtorek z radnymi gminy, którzy przyznali jej rację w tej sprawie.

Wysłaliśmy także pytania w sprawie liceum mundurowego w Dubience do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

– Do ministerstwa dotarła korespondencja dotycząca zamiaru likwidacji liceum w Dubience. W związku z tym, że kurator oświaty jest organem opiniującym zamiar likwidacji samorządowej szkoły (jego negatywna opinia w tym zakresie jest wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego), korespondencja ta w całości została przekazana do Lubelskiego Kuratora Oświaty, w celu ewentualnego wykorzystania zawartych w niej informacji przy opiniowaniu zamiaru likwidacji ww. szkoły. Minister Edukacji i Nauki nie posiada kompetencji do nadzorowania działalności samorządów lokalnych. Jednakże zgodnie z przepisami ustawowymi, wypowie się w kwestii likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience, jeśli trafi do niego zażalenie na opinię wydaną przez Lubelskiego Kuratora Oświaty – odpisała nam Agata Szarek z Wydziału Prasowego MEiN.

Do momentu publikacji tego tekstu MON nam nie odpowiedział.