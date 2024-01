PO przedstawiła kandydata na prezydenta. To przedsiębiorca i przewodniczący Rady Osiedla

- Tak naprawdę decyzję o kandydowaniu na urząd prezydenta podjąłem nie zgadniecie dzięki komu – zwrócił się do gości Łukasz Krzywicki. – Dzięki Wam! Moje 34-lata doświadczenia mieszkańca Chełma, emigranta, z powrotem mieszkańca Chełma, przedsiębiorcy, ojca, męża i społecznika, w szczególności ostatnie lata miałem możliwość spędzić na stanowisku przewodniczącego Rady Osiedla, uświadomiły mi z jak wieloma problemami borykają się dzisiaj mieszkańcy naszego miasta. Często są to problemy zapomniane, niewidoczne, o które nie ma komu zadbać - wyznał kandydat PO na prezydenta Chełma.

Krzywicki przypomniał, że razem z mieszkańcami rozwiązywał wiele problemów, wśród których były z pozoru błahe dla jednych, mało istotne dla innych, tak jak montaż domofonu w kamienicy zamieszkałej głównie przez starsze i schorowane osoby, ale i te poważniejsze jak akcja z czujnikami jakości powietrza czy protestem związanym z planowaną budową spalarni.

– Potrzebujemy miasta, w którym prezydent będzie zawsze otwarty dla mieszkańców. Nie będzie stał do nich plecami, tylko wsłuchiwał się w ich problemy. Potrzebujemy prezydenta, który zawsze przyjmie mieszkańców, nie będzie trzeba czekać dwa miesiące – mówił o powodach startu w wyborach.

Dodał, że Chełm potrzebuje prezydenta, które będzie stawiał na młodych, który będzie ściągał nowe inwestycje, dawał możliwość rozwoju. Postawi na opiekę zdrowotną - pediatrię i onkologię na 1. miejscu, by mieszakńcy nie musieli jeździć za poradą do Lublina i Zamościa. kulturę by ta,była dostępna każdego, by codziennie miasto tętniło życiem.

– Razem możemy zmienić Chełm! Postawmy na Chełm – zakończył Łukasz Krzywicki.

Łukasz Krzywicki jest pierwszym oficjalnie ogłoszonym kandydatem na prezydenta Chełma w wyborach, które zaplanowano na 7 kwietnia (I tura) i 21 kwietnia (II tura). Może liczyć na poparcie m.in. senatora Józefa Zająca, który pojawił się na sobotnim spotkaniu i mówił o tym, że Chełm potrzebuje zmian i prezydenta, który sprawi, że miasto będzie rozwijało się, a nie zwijało, prezydenta który dźwignie miasto do rangi jaką kiedyś miało.