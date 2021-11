Prezydent Chełma też dostał podwyżkę

Zgodnie z uchwałą prezydent będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 770 zł oraz dodatek funkcyjny wynoszący 3 450 zł. Do tego prezydentowi będzie przysługiwał dodatek specjalny na poziomie 30 proc. podstawy i dodatku funkcyjnego oraz dodatek stażowy. Łącznie daje to sumę blisko 19 tys. zł brutto.

Wzrosną także diety pobierane za udział w posiedzeniach przez członków Rady Miasta. Do tej pory szeregowi radni otrzymywali ok. 700 zł miesięcznie. Teraz ich wynagrodzenie będzie o ok. tysiąc złotych wyższe. Po nieco ponad 2 tys. zł będą otrzymywać szefowie działających w radzie komisji. Wiceprzewodniczący rady będą zarabiać po 2,2 tys. zł, a jej przewodniczący – 3,1 tys. zł (wszystkie kwoty brutto).

Prezydent i radni wynagrodzenie w nowych stawkach otrzymają z wyrównaniem od 1 sierpnia. Podwyżki w samorządach to efekt zmian w przepisach dotyczących wynagradzania osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie. Zmieniły się tzw. kwoty bazowe, co oznacza, że maksymalne zarobki wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast oraz marszałków województw mogą wzrosnąć o 60 proc., z 12,5 tys. zł do nieco ponad 20 tys. zł. Samorządowcy nie będą mogli przy tym zarabiać mniej niż 80 proc. najwyższej stawki.

Z kolei dotychczasowa górna granica wysokości diet radnych wynosiła 2,684,13 zł miesięcznie. Po zmianach wzrosła do 4 294,6 zł. Jest to 2,4-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która aktualnie wynosi 1 789,42 zł.