Joanna Bartnik przegrywa w sądzie. Koniec politycznej wojny w Siedliszczu?

- Sąd dokonując oceny zarzutów składającej protest wyborczy kandydatki na burmistrza Siedliszcza, Joanny Bartnik, doszedł do przekonania, że są one niezasadne i nie stanowią podstawy do stwierdzenia nieważności wyborów – stwierdził sędzia podczas ogłaszania dzisiejszego wyroku.