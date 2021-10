Wójt i prezydent Chełma byli na tym samym spotkaniu. Wynieśli różne ustalenia

– To najlepsze z możliwych rozwiązań – uważa pan Paweł, mieszkaniec terenu, który miały być włączony do miasta. Jednak ani on, ani inni protestujący nie zamierzają kończyć protestu. – Zrobimy to, kiedy dostaniemy oficjalną informację o tym, że nie grozi nam przyłączenie – dodaje mężczyzna.

Krok w bok

I ma rację, bo we wtorek po południu głos zabrał Banaszek. W obszernym internetowym wpisie przedstawia swoje spojrzenie na spotkanie w MSWiA. Zupełnie odmiennie od tego, jak zapamiętał je wójt. – Nie zobowiązałem się do wycofania, ale do wypracowania wspólnego porozumienia, w którym znajdą się obszary kluczowe dla rozwoju Chełma. Jeżeli takie porozumienie zostanie opracowane, wówczas podpiszę się pod nim – oświadczył i dodał, że i informacje podawane przez wójta wprowadzają ludzi w błąd.

- Do momentu oficjalnego zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Chełm a Gminą Chełm nie będę wypowiadał się w tej sprawie – zaznaczył prezydent.