5-lecie 10 tenorów

Od ponad pięciu lat formacja 10 tenorów zachwyca polską publiczność. Ten sukces podsumowuje obecna jubileuszowa trasa koncertowa. Pierwsza część koncertu to świat klasyki w pieśniach Cool Portera" Cest Magnifique" czy fragmencie opery Rigoletto Giuseppe Verdiego "La donna e mobile". Tenorzy odwiedzają międzywojenną Warszawę przypominając wielki przebój Jerzego Petersburskiego " Ta ostatnia niedziela " by później wspólnie z publicznością zaśpiewać takie przeboje jak "Diana" Pola Anki czy " Celito Lindo" Quiurino Mendozy y Corteza. W drugiej odsłonie mkną wraz z publicznością przez meandry największych światowych przebojów takich jak: „La Bamba”, „Delilah”, „Bella Ciao”, a nawet „Perfect Symphony” Eda Sheeran’a. Całość uzupełniają wiązanki przebojów światowych i ukraińskich. Wielkim finałem koncertu jest "We are the champions" grupy Queen. Początek koncertu o godzinie 18:00. Bilety (ostatnie sztuki) do nabycia na biletyna.pl.