Budka Suflera na żywo w Radiu Lublin!

Budka Suflera to zespół legenda. Grupa została założona przez Krzysztofa Cugowskiego, Janusza Pędzisza i Krzysztofa Brozi. Klasyczny skład (K.Cugowski, R. Lipko, A. Ziółkowski, Z. Zieliński, którego później zastąpił T. Zeliszewski) ukształtował się w 1974 r. W swoim bogatym dorobku płytowym mają płyty, które na trwałe zapisały się w historii polskiej muzyki: „Cień wielkiej góry” (1975 r.), „Czas czekania, czas olśnienia”, „Za ostatni grosz” (1983 r.) „Cisza” (1993), „Nic nie boli tak jak życie” (1997 r.), z których pochodzą takie przeboje jak: „Jest taki samotny dom”, „Cień wielkiej góry”, „Szalony koń”, „Za ostatni grosz”, „Memu miastu na do widzenia”, „Cały mój zgiełk”, „Nie wierz nigdy kobiecie”, „Jolka, jolka”, „Twoje radio” czy „Takie tango”. Jako jedyny polski wykonawca zagrali koncert w prestiżowej nowojorskiej Carnegie Hall.

Jako gość specjalny wystąpi Maciej Balcar, który nie tak dawno pełnił obowiązki wokalisty grupy Dżem. Zaproszenia na koncert do wygrania na antenie Radia Lublin. Początek koncertu o godzinie 19:00.