Budka Suflera świętuje jubileusz 50-lecia. Muzyczne święto w Ogrodzie Saskim!

Budka Suflera to najbardziej znany i popularny lubelski zespół rockowy, który został założony przez Krzysztofa Cugowskiego, Janusza Pędzisza i Krzysztofa Brozi w 1969 r. Klasyczny skład (K.Cugowski, R. Lipko, A. Ziółkowski, Z. Zieliński, którego później zastąpił T. Zeliszewski) ukształtował się w 1974 r. W swoim bogatym dorobku płytowym mają płyty, które na trwałe zapisały się w historii polskiej muzyki: „Cień wielkiej góry” (1975 r.), „Czas czekania, czas olśnienia”, „Za ostatni grosz” (1983 r.) „Cisza” (1993), „Nic nie boli tak jak życie” (1997 r.), z których pochodzą takie przeboje jak: „Jest taki samotny dom”, „Cień wielkiej góry”, „Szalony koń”, „Za ostatni grosz”, „Memu miastu na do widzenia”, „Cały mój zgiełk”, „Nie wierz nigdy kobiecie”, „Jolka, jolka”, „Twoje radio” czy „Takie tango”. Jako jedyny polski wykonawca zagrali koncert w prestiżowej nowojorskiej Carnegie Hall.

Do tego specjalnego koncertu zespół przygotowywał się w lubelskim Studio Polskiego Radia, gdzie szlifował i opracowywał repertuar jubileuszowego koncertu „Czarodzieje i hipisi”. Zespołowi towarzyszyć będą ich idole z czasów, kiedy zaczynali (Józef Skrzek i Antymos Apostolis z SBB, Andrzej Zieliński ze Skaldów) i przyjaciele (Zbigniew Hołdys, Natalia Niemen i inni).

– „Wśród zaproszonych gości są Artyści, którzy kiedyś nam pomogli. Czarodzieje, których muzyka nas inspirowała” – informuje zespół. O pozostałych gościach zespół będzie informował na bieżąco, w kolejnych informacjach. Koncert będzie imprezą niebiletowaną i rozpocznie się o godzinie 18:00. Podajemy miejsca, w których można odebrać darmowe wejściówki: TVP3 Lublin, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, w Urzędzie Miasta Lublin (od poniedziałku) i Radio Lublin (do wygrania na antenie). Zaproszenia będą również dostępne w dzień koncertu przy wejściu do obiektu (jeżeli coś zostanie).