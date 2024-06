Dni Włodawy. Na scenie: Budka Suflera i Czerwone Gitary

- „Tegoroczne Dni Włodawy wpisują się obchody 490-lecia nadania Włodawie praw miejskich. Wydarzenie skierowane jest do obiorców z każdej grupy wiekowej. Program zapewnia szereg atrakcji, jak koncerty, kiermasz rękodzieła artystycznego czy stoiska gastronomiczne” – zachęca do udziału Łukasz Zdolski, Dyrektor Włodawskiego Domu Kultury.

W sobotę 29 czerwca gwiazdą wieczoru będzie zespół Czerwone Gitary, który wystąpi o godzinie 19:00. Natomiast o godz. 15:00 zagrają i zaśpiewają: Kresowianki, Wrzos, Orchowianki i Złota Jesień. O godzinie 17:00 włodawska publiczność będzie mogła wysłuchać Muzykę z ekranu, czyli koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej we Włodawie, po których scena zostanie przejęta przez Jezioranki i Nadbużanki. Po ich wstępie będzie mocniej i głośniej, na scenie pojawi się metalowy Murkovid, który poprzedzi występ gwiazdy wieczoru – Czerwonych Gitar. Sobotnie świętowanie zakończy zabawa taneczna z zespołem Prezydent, którego wokalistką jest rodowita włodawianka, Alicja Karpiuk.

Niedzielne świętowanie rozpocznie się o godz. 14:00 występem wychowanków włodawskiego MDK. Następnie będzie można zatańczyć z seniorami z PCK. O godz. 16:10 wysłuchamy Chóru Ziemi Włodawskiej Vlodaviensis. W dalszej kolejności wystąpią: Włodawska Orkiestra Dęta, Banda, Cygańskie Rytmy i Mołodyczki. Piosenki z repertuaru Anny Jantar wykona zespół Cookies Band, o 20:15 hip-hopowe brzmienia w wykonaniu DaWid + Pinkos, a na zakończenie gwiazda – Budka Suflera, która przypomni swoje największe hity.