,,do kwadratu”. Wernisaż prac Agnieszki Wójtowicz

21 października (czwartek) o godz. 18.00 w Centrum Spotkania Kultur wernisaż wystawy ,,do kwadratu", Agnieszki Wójtowicz. - Wydobywam jedynie z mroku ciemnego koloru problem, z którym chcę w danej chwili obcować, chcę go przedyskutować, przemyśleć, i który w danej chwili przeżywam – tłumaczy artystka.

- Najnowszy cykl to Anonimowi – obrazy ukazują ludzi z ulicy, gdzie czarno-biała spatynowana rzeczywistość przeplata się z kolorem. Jest to zarazem reportaż, powstały podczas wnikliwej obserwacji ulicy i tego, co jest jej stałym elementem – zapowiada Małgorzata Płoskoń, kuratorka wystawy. - Anonimowi to ludzie, którzy borykają się z problemami bezdomności, głodu, chorobą i brakiem pracy. Problem znany wydawałoby się od zawsze, jednak niechciany, niszowy, wyparty z naszej świadomości. Anonimowi żyją swoim życiem, jednoczą się, rzadko wychodzą poza swoje strefy – dodaje.

Na wystawie zaprezentowany zostanie również cykl z 2018 roku Człowiek tłumu. Miasto, który obrazuje problem jednostki, człowieka, który poza miejskim tłumem gubi sens swego istnienia, rację bytu, równowagę.

Ciekawym zjawiskiem w twórczości artystki są płótna wykonane autorską i czasochłonną techniką, polegającą na wykropkowaniu całej płaszczyzny obrazu białym korektorem. I nie jest to tylko czysto mechaniczne wypełnienia płótna plamkami tej samej wielkości, lecz udana próba stworzenia zróżnicowanej płaszczyzny, żyjącej własnym, wewnętrznym życiem.

Wystawa jest organizowana w ramach: Stypendium artystycznego Marszałka Województwa Lubelskiego na 2021 r. Wstęp wolny. Prezentacja prac do 21 listopada, codziennie oprócz poniedziałków.