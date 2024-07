Dwóch lubelaków z gitarami - Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła w Centrum Kultury

Do niedawna tworzyli na własny rachunek. Z początku połączyło ich wspólne śpiewanie piosenek z repertuaru The Beatles, którego obaj są wielkimi fanami. A teraz połączył ich nowy wspólny projekt. Na początku tego roku swoją premierę miała nostalgiczna „Marta”, a 12 lutego ukazał się singiel „Przyjacielu”. Do obu utworów powstały nastrojowe, czarno-białe teledyski, które świetnie radzą sobie w serwisie YT. W ciągu roku publikowane były kolejne utwory, m.in. zmysłowe „Ciało ciału” z elementami hip-hopu, czy nawiązująca do stylistyki retro „Warszawa 2039 (Tańczmy po świt)”. Koncert odbędzie się w piątek (9 sierpnia) o godzinie 20:00.

Bilety: normalny 50 zł, ulgowy 40 zł do kupienia w kasie CK oraz on-line.