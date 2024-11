Fredro w rytmie rocka

Reżyser, Michał Zgiet wybrał sceny komedii Aleksandra Fredry i umieścił je w nieoczywistej stylistyce lat 60. XX wieku. To kolejny dowód na to, że perypetie opisane w dziełach jednego z naszych najwybitniejszych komediopisarzy są ponadczasowe. Obsada: Teresa Chojnacka-Gajkoś, Grażyna Czarnota, Milena Galicka, Zenobia Kotuła, Elżbieta Kurpińska, Anna Kuszneruk, Maria Lipiec, Jadwiga Miszczuk , Zofia Wronko-Mitrut, Leszek Jędruszak, Jerzy Kałduś, Andrzej Samborski, Henryk Szuba. Bilety w cenie 20/30 zł do nabycia w kasie Centrum Kultury w Lublinie albo online. Początek o godzinie 18:00.