Imprezy klubowe w weekend

PIĘKNA PSZCZOŁA



SOBOTA (6 lipca) – Wszystko się może zdarzyć

Pszczoła bzyka bez przerwy i zaprasza Was na imprezę. Piękna impreza z muzyką, którą znacie - zagra dj Witkowski

Start 22:00. Wejście free dla wszystkich pań do 24:00. Pozostali za free do 23:00. Później 25/30 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (5 lipca) – Eat Sleep Helium Repeat

Szykujcie się na mega imprezę! Piąteczek w Helium, to najlepszy plan na rozpoczęcie weekendu!

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (6 lipca) – Chears to the freakin weekend

Jak tym razem spędzicie sobotni wieczór? Jeśli nie macie planów, to wpadajcie na melanż do Helium.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (5 lipca) – Luźny piątek

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (6 lipca) – Gorączka sobotniej nocy

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Cię w świat polskiej muzyki pełen przebojów.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



KLUB 30

PIĄTEK (5 lipca) – Wypijmy za błędy

Lato, lato... Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (6 lipca) – Lipcowy zawrót głowy

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę i rozpoczęcie wakacji!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (5 lipca) – Spritz Me!

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Wasza przystań, wakacyjny vibe i...impreza do rana. Gorące rytmy przeplatane z najnowszymi hitami.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi free. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (6 lipca) – Weekend Mode On

Wakacje w mieście nie muszą być nudne! Najlepsza letnia miejscówka jest już otwarta! Czeka na Was świetna muzyka oraz zabawa do wschodu słońca.

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (5 lipca) – Friday Night

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dj Fakto zagra dla was tak, że nie będziecie mogli usiedzieć w miejscu.

Wstęp free! Start o 21:00.



SOBOTA (6 lipca) – Ostro disco

W każdą sobotę OSTRO tańczy! Specjalnie dla Was na dolnej części będzie dancefloor i impreza do rana.

Wstęp free! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (5 lipca) – Wypij w Plenerze mój bohaterze!

Zapraszamy na super luzacki, ziomalski, szalony melanż! Piosenki lepsze i gorsze zagrają ziomale, koleżanki i dj’e: 𝙢𝙞𝙡𝙠𝙮.𝙬𝙖𝙫 /𝙅𝙪𝙡𝙖 / 𝙂𝙤𝙧𝙞𝙡 / 𝙆𝙖𝙡𝙞𝙨𝙯 / 𝘿𝙅𝙉 / 𝘿𝙪𝙙𝙞.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



SOBOTA (6 lipca) – Oop we did it again

Spodziewaj się mieszanki hitów, które w radiu wywołują niesmak, a na parkiecie czyste szaleństwo.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



RADOŚĆ



PIĄTEK (5 lipca) – Miasto kobiet

Klub Radość zaprasza wszystkie panie i panów na wyjątkowe wydanie eventu - Miasto Kobiet! Przez cała noc panie wchodzą za darmoszkę. Dje zagrają najlepsze kobiece hity Beyonce czy Rihanna. To będzie noc pełna dobrej muzyki i szalonej zabawy – nie może Was tam zabraknąć!

Start o 21:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za darmo. Panie przez całą noc wchodzą za darmo. Po 23:00 – 10 zł.



SOBOTA (6 lipca) – Największe hity RnB

Pora na potężna dawkę muzyki RnB. O najlepszy klimat na parkiecie zadba Dj Paul, z głośników poleca hity od Rihanny, Chrisa Browna czy Beyonce.

Start o 21:00. Lista Fb do 23:00 wchodzi za free. Po 24:00 – 10 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (5 lipca) i SOBOTA (6 lipca) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może.

Początek o 22.00. Wstęp FREE