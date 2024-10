Imprezy klubowe w weekend 11-12 października

PIĘKNA PSZCZOŁA



SOBOTA (12 października) – Fresh and Oldies

Dj Paul zaserwuje najlepsze kawałki: od aktualnych hitów z list przebojów po nieśmiertelne przeboje lat: 70, 80, 90 i 00! To będzie wieczór pełen energii, nostalgii i doskonałej zabawy dla każdego.

Start 22:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za free. Reszta 20 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (11 października) – Zmień swój status

Piąteczek w Helium to najlepszy plan na zmianę swojego statusu!Jest duża szansa, że nie wyjdziecie z klubu sami.

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (12 października) – Brave Flames of Love

Kolejna gorąca noc w Helium. Wystąpi dla Was – Brave!

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 23:00 - 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK (11 października) – Hola amigos ven a bailar

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty i nie zapomnicie żadnej imprezy w El Cubano. W piątek wpadajcie na wydarzenie Hola amigos ven a bailar.

Start o 22:00. Do 22:30 – wejście za darmo. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (12 października) – Livin la vida loca

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana?

Start 22:00. Do 22:30 wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (11 października) – Złote przeboje

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (12 października) – Jolka Jolka pamiętasz?

Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości, bo już w sobotę przeniesiecie się w świat najlepszych przebojów jakie znacie.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK (11 października) – Piąteczek, piąteczek, piątunio

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (12 października) – Dj Hubertus

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę tym bardziej, że impreza odbędzie się na trzech parkietach!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



SERCE



PIĄTEK (11 października) – Otrzęsiny studentów Politechniki Lubelskiej

Polibuda się bawi, a to znaczy, że mówić będzie o tym cały Lublin 😊. Jeśli lubicie dobrą zabawę to wydarzenie powinno Was zainteresować.

Start 22:00. Bilety do nabycia online.



SOBOTA (12 października) – Klasyczna dyskoteka

Już w tę sobotę mały skok do przeszłości i zabawa na dyskotece szkolnej, jak kiedyś!

Start: 22:00. Lista FB do 23:00 wejście free. Spoza listy - 20 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK (11 października) – For the night

For The Night to jedyna impreza w Lublinie gdzie przez całą noc usłyszycie najlepsze kawałki rap, trap, rnb. Przygotujcie się na mocną dawkę muzyki od: Drake, Cardi B, POLO G, Moneybagg Yo, Pop Smoke, Doja Cat, Travis Scott, Lil Baby, DaBaby, DJ Khaled, Megan Thee Stallion, Jack Harlow, Lil Durk itd.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA (12 października) – Ostro X łowcy

Imprezę zagrają DNTRT, oraz Nasz rezydent Dj Dźwięk!

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (11 października) i SOBOTA (12 października) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



PIĄTEK (11 października) – Latynoski Bałagan

Latynoskie rytmy, tropikalne wibracje i dużo basu - to najlepsza recepta na europejską jesień i październikową paletę szarości w Polsce

Start 21:00. Wjazd za free!



SOBOTA (12 października) – After po Lubelskich Targach Piw Rzemieślniczych

Na imprezę, wesołe pląsy i zabawę do godzin porannych, którą rozkręci Dziewczyn zaprasza Bałagan.

Start o 21:00.



NOWY KOMITET



PIĄTEK (11 października) – Integracja Psychologii KUL

W programie: konkursy i animacje integracyjne z nagrodami. Bonusy dla odważnych. Impreza taneczna z DJ: DrEmbe + MFWS. Bierz znajomych i widzicie się w Nowym Komitecie.

Start o 21:00. Bilet 15 zł.



SOBOTA (12 października) – Dj Mayk

O dobry nastrój i klimatyczne dźwięki zadba: MAYK Dj, konferansjer, wokalista, songwriter. Miksuje różne gatunki muzyczne z różnych lat łącząc je w zgrabną całość. (disco, pop, rock, dance, house, latin)

Start o 21:00. Bilet 15 zł.



FABRYKA MELANŻU



PIĄTEK (11 października) – Fluo Party. Półmetek: XXX LO i XIX LO

Impreza dedykowana jest uczniom XXX LO oraz XIX LO.

Start o 21:00.