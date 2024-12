Imprezy klubowe w weekend (20 – 21 grudnia)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Ladies night

Kolejna wyjątkowa noc w Helium! To najlepszy plan na to, aby zaświecić jeszcze bardziej.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Panie do 24:00 wchodzą za free! Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Christmas party

Co tydzień Helium rozkręca najlepsze imprezki w mieście, nie inaczej będzie w tę sobotę. W specjalną sobotę, bo przedświąteczną.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche chicas

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty. Nie może Was zabraknąć na tej imprezie.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Do 24:00 wszystkie panie wchodzą za darmo.

Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Christmas party

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Dziewczyny idą w miasto

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Panie do 24:00 wchodzą za darmo. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Śledzik w Berecie

Kultowy śledzik, bez którego trudno wyobrazić sobie święta. Już w sobotę w Berecie. Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Życie zaczyna się po 30-tce

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Start o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Świąteczny beforek

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę tym bardziej, że impreza odbędzie się na trzech parkietach!

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



SERCE



SOBOTA – Miejski śledzik w Sercu

Już w sobotę Klub Serce zaprasza na Miejski Śledzik – imprezę, która wprowadzi Was w świąteczny nastrój… z odpowiednią dawką dobrej zabawy i muzyki!

Start o 22:00. Lista FB do 23:00 wejście free. Spoza listy - 20 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Śledzik w Ostro

Święta za pasem, dlatego w najbliższy piątek – Śledzik w Ostro. O muzykę zadba Dj Postek.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Świąteczny before

Przed Wami Ostra Sobota i Ostatnie disco przed Świętami! Będzie dużo fajnej muzyki.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK i SOBOTA – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



SOBOTA – Last Christmas Party

W sobotę odbędzie się specjalna, bo przedświąteczna dyskoteka w Bałaganie! Dziewczyn zagra swoje ulubione świąteczne przeboje, stare i nowe.

Start o 21:00. Wstęp wolny.



NOWY KOMITET



SOBOTA – Śledzik

W sobotę Nowy Komitet zaprasza wszystkich bywalców – i nie tylko – na ostatnie przed świętami spotkanie taneczne.

Start o 21:00. Do godziny 22:00 wejście za darmo. Po 22:00 - 15 zł.



PARADOX CLUB



PIĄTEK – Lubelski Techno Śledzik

TECHNO LUBLIN powraca. Legendarna impreza odnalazła swoje miejsce w murach klubu Paradox. Gościem głównym będzie SIASIA (Dirty Stuff Records /Katowice/PL), który zagra dla Was hybrydowego seta.

Start o 21:00. Bilety do kupienia przy wejściu.