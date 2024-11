Imprezy klubowe w weekend (22-24 listopada)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Ladies night

W piątek Helium zaprasza was na co tygodniowe Ladies Night. To najlepszy pomysł na udany wieczór.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Panie do 24:00 wchodzą za free! Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA – Retro Clubbing

Kolejna wyjątkowa noc w Helium! Będzie ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 23:00 - 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche the chicas

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty. Nie może Was zabraknąć na tej imprezie.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Do 24:00 wszystkie panie wchodzą za darmo.

Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – 7 urodziny El Cubano

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Tym razem szykuje się gruba impreza – 7 Urodziny El Cubano. Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki, energetycznych ludzi i niepowtarzalnej atmosfery.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Za zdrowie pań!

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA – Domówka w Berecie

Czy jesteście gotowi na tzw. domówkę? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Fri Day w klubie 30

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Saturday Night Party

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę tym bardziej, że impreza odbędzie się na trzech parkietach!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



SERCE



PIĄTEK – Tau/Reme2ium Tour

Tau przybywa do Lublina ze swoim najnowszym albumem, który został rewelacyjnie przyjęty przez słuchaczy. To niepowtarzalna okazja żeby usłyszeć na żywo takie numery jak: „Street Credit”, „Grawitacja”, „Boom Bap”, „Pax” i wiele innych.

Start: 19:30. Bilety: stage24



PIĄTEK – Andrzejki studentów KUL

Andrzejki Studentów KUL w Klubie Serce – wieczór, w którym tradycja wróżb łączy się z najlepszą studencką imprezą w mieście! Tej nocy magia stanie się rzeczywistością!

Start: 22:00. Bilety: 10/20 zł.



SOBOTA – Noc horroru x Ciemno

Ile macie odwagi? 23 listopada Serce zamieni się w mroczne miejsce, które nawiedzą wasze największe lęki! Razem z ekipą Domu Strachu Ciemno, klub Serce zaprasza na Noc Horroru.

Start o godzinie 22:00. Do godziny 23:00 – za darmo, lista FB! Po 23:00 (lub spoza listy) – wstęp za 20 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Fresh beats

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Mc_domino, młody, obiecujący dj zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Ostra sobota

Na dolnej części dancefloor, gdzie będzie się cię mogli bawić do samego rana. Natomiast dje starannie wyselekcjonują muzykę.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK i SOBOTA – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



SOBOTA – Hungry Eyes – 80’s Party

„Dziewczyn” kocha 80’sy w każdej postaci i tak zagra dla was w sobotę. Nucąc „I wanna dance with somebody” wbijajcie na Grodzką 5a i ciśniecie do rana!

Start o 21:00. Wjazd za free.



NOWY KOMITET



PIĄTEK – Tropikalny piątek

Najgorętsze rytmy klubowe z całego globu miksują: DJ: Embe + MFWS. Będziecie mogli potańczyć do latino, klasycznego disco, remiksów pop.

Start o 21:00. Do 23 wstęp bez biletów. Bilet 15 zł.



SOBOTA – Disco inferno

Dj Dr Embe zaprezentuje przegląd muzyki klubowej od klasycznego disco lat 70 i 80 do współczesnych brzmień tanecznych. Wspomagać go będzie Dj MFWS.

Start o 21:00. Do 22:00 bez biletów. Bilet 15 zł.



NIEDZIELA – Niedzielna potańcówka

Zapraszamy na wyjątkową Niedzielną Potańcówkę, gdzie dobra zabawa nie ma ograniczeń wiekowych! To wydarzenie, które łączy pokolenia – zarówno młodych, jak i tych nieco starszych.

Start o 18:00. Bilet 15 zł.