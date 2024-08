Imprezy klubowe w weekend 23 – 24 sierpnia

PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (23 sierpnia) – Taras party. Impreza na dachu miasta

Pszczoła bzyka bez przerwy i zaprasza Was na imprezę. W sierpniowe piątki bawicie się na dachu. Same najlepsze numery - od lat 80 do totalnych nowości, o co zadba dj Paulsen.

Start 22:00. Wejście free przez całą noc.



SOBOTA (24 sierpnia) – Porno – Duszno – Głośno na tarasie

W sobotę Pszczoła leci z Waszym ulubionym tematem. Będzie Porno, duszno i głośno. Impreza, której nie zapomnicie, a na tarasie beach house party, pyszne drinki i cudowny wschód słońca.

Start 22:00. Do godziny 22:30 wejście za free. Po 23:30 – 30 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (23 sierpnia) – Fresh Friday

Szykujcie się na mega imprezę! Piąteczek w Helium, to najlepszy plan na rozpoczęcie weekendu!

Początek o 22:00. Do 22:30 – lista FB za free. Po 22:30 – 20 zł



SOBOTA (24 sierpnia) – Love2Party

W sobotę przygotujcie się na szaleństwo, pełne klasy, blasku i świetnej zabawy! Będzie elegancko, stylowo i standardowo - do rana! O klimacik zadba dj Ziggi.

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 23:00 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (23 sierpnia) – Czas na melanż

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30- 20 zł.



SOBOTA (24 sierpnia) – Czas na party

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Cię w świat polskiej muzyki pełen przebojów.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (23 sierpnia) – Sierpień przy dobrej muzyce

Lato, lato... Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (24 sierpnia) – Sierpniowa sobota

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę w wakacje!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (23 sierpnia) – Spritz me

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Wasza przystań, wakacyjny vibe i...impreza do rana. Gorące rytmy przeplatane z najnowszymi hitami.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi free. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (24 sierpnia) – Sunset of the rooftop

Wakacje w mieście nie muszą być nudne! Najlepsza letnia miejscówka jest już otwarta! Czeka na Was świetna muzyka oraz zabawa do wschodu słońca.

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (23 sierpnia) – Ostro disco

W ten piątek w Ostro spodziewajcie się starannie wyselekcjonowanych dźwięków.

Wstęp free! Start o 21:00.



SOBOTA (24 sierpnia) – Noc hitów

Szykuje się noc hitów! Dj Szop-n specjalnie wyselekcjonuje same hity, abyście bawili się jak najlepiej! Spodziewajcie się największych przebojów które powstały od lat 80 do teraz!.

Wstęp free! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (23 sierpnia) – Hinol w Lublinie

"Coś mi mówi" to trasa koncertowa Hinola, na której usłyszycie numery z najnowszego albumu. Hinol zagra też repertuar z poprzednich albumów - szykujcie się więc na niezapomniany wieczór! Po koncercie odbędzie się afterek – Flame.

Start: 19:00. Początek koncertu o 20:00. Bilety: https://stage24.pl/events/hinol-plener-2669.



SOBOTA (24 sierpnia) – Oops we did it again – Baywatch parties

Do Lublina zawita szalona ekipa Baywatch parties. Spodziewaj się mieszanki hitów, które w radiu wywołują niesmak, a na parkiecie czyste szaleństwo.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



RADOŚĆ



PIĄTEK (23 sierpnia) – Miasto kobiet

Klub Radość zaprasza wszystkie panie i panów na wyjątkowe wydanie eventu - Miasto Kobiet! Przez cała noc panie wchodzą za darmoszkę. Dje zagrają najlepsze kobiece hity Beyonce czy Rihanna. To będzie noc pełna dobrej muzyki i szalonej zabawy – nie może Was tam zabraknąć!

Start o 21:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za darmo. Panie przez całą noc wchodzą za darmo. Po 23:00 – 10 zł.



SOBOTA (24 sierpnia) – We love 2000’s

Radość zaprasza w sobotę na imprezę "we love 2000s"! Dje zagrają dla Was największe hity lat 2000 zmiksowane ze współczesnymi hitami, które rozgrzeją każdego do tańca.

Start o 21:00. Lista Fb do 23:00 wchodzi za free. Po 23:00 – 10 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (23 sierpnia) i SOBOTA (24 sierpnia) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



NEW VEGAS



PIĄTEK (23 sierpnia) – Karaoke

Karaoke z DJ K!MM! vol. 2



SOBOTA (24 sierpnia) – Wiśnia Bakajoko & Vander, Shaggy & Dandi

Będzie to hip-hopowa podróż przez wszystkie płyty Wiśni Bakajoko oraz premierowy koncert Shaggiego i Dandiego z płytą pt. " Zależności ".

Początek o godz. 19:00. Bilety do nabycia online.