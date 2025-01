Imprezy klubowe w weekend (31 stycznia – 1 lutego)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Ladies night

Dziewczyny idą w miasto! To najlepszy plan na to, aby zabłysnąć jeszcze bardziej i poszaleć. Wpadajcie i bawcie się do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wstęp free!



SOBOTA – Retro clubbing

Kolejna wyjątkowa noc w Helium! Nie inaczej będzie w tę sobotę. Szykujcie się na ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Dancarina

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty. Od tej imprezy w El Cubano rusza nowy cykl imprez. Parkiet przechodzi w wasze władanie. Dj będzie grał: Sensual, Dominicane, Cubane, LA, Kizombe… bez zbędnych ceregieli, w proporcjach zależnych od Was! Doskonała okazja do poznania innych styli tanecznych. Nie może Was zabraknąć na tej imprezie.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Viva la Carnival

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki. Tylko tu poczujesz latynoskie klimaty i nie zapomnisz żadnej imprezy.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Dziewczyny idą w miasto

Czy jesteście gotowi na kolejny imprezowy piątek ? Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Prawy do lewego

Karnawał trwa w najlepsze, a więc przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wydarzenie, które przeniesie Cię w świat najlepszych przebojów jakie znasz.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Piątek, piąteczek, piątunio

Impreza przy największych hitach, na trzech parkietach.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Ewelina Krupa Violin

W sobotni wieczór Klub 30 zaprasza na koncert Eweliny Krupy, dla której skrzypce nie mają przed nią tajemnic.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Only house music

W piątkowy wieczór w Ostro będzie rządzić house music. W houes’owy trip zabierze Was niezastąpiony Alan White.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Plus minus 30

Wasza ulubiona imprezka. Już w tą sobotę Dj Logan zagra tak, że nie będziecie mogli ustać w miejscu.

Start o 21:00. Wstęp free!



SERCE



SOBOTA – Polskie wesele w Sercu

Najbardziej huczne i nietypowe Polskie Wesele w całej historii Serca! DJ BOSSY postanowił zmienić stan cywilny i powiedzieć Tak swojej wybrance. A Serce organizuje mu wyjątkową, pełną niespodzianek weselną noc!

Start: 22:00. Wstęp: Lista FB – darmowe wejście do godziny 23:00. Spoza listy oraz po 23:00 – wejście tylko 20 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



BAŁAGAN



SOBOTA – Keep the Culture Alive

Impreza zaczyna się o 19:00 scratch sesją - DJ scratching, turntabliści w rotacji dookoła stołu za talerzami gramofonów. Ahh & Fresh i inne akrobacje! Weź swój gramofon i pokaż co potrafisz!

Od 22:00 – regularna impreza. Regularne bity i brejki od hiphopu przez funk do jazzu.

Start: 19:00. Wstęp wolny.



NOWY KOMITET



SOBOTA – Viva la Carnival

To będzie niezapomniana noc w Klubie Nowy Komitet. Pełna energii i przebojowej muzyki, która porwie Was do tańca.

Start o 21:00. Bilet - 15 zł.



TrzyMaj



SOBOTA – Odwilż. Wielkie otwarcie sezonu 2025!

Na otwarciu sezonu zobaczycie: 2KILOTONY, 2TK, KURZ, PIOŁUN, którzy zabiorą Was w elektroniczne, ambientowe i energetyczne rejony.

Start: 19:00. Wjazd: 20 zeta.