Javva i Only Mess w Zgrzycie

JAVVA to: Piotr Bukowski (gitara), Łukasz Jędrzejczak (wokal, elektronika), Bartek Kapsa (perkusja), Maciej Moruś (perkusja, gitara basowa) i Mikołaj Zieliński (bas, wokal). To muzycy, którzy współtworzyli bądź współtworzą takie formacje jak: Starzy Singers, Something Like Elvis, Mitch & Mitch, Contemporary Noise Quintet, T'ien Lai, Xenony, Hokei czy Opla.

W 2019 roku, nakładem Anteny Krzyku, ukazał się ich debiutancki album pt. “Balance of Decay”, będący intrygującą mieszanką post-punka, krautrocka, funku i afrobeatu. Obecnie Javva to kwintet, a piątym elementem Javvowej układanki jest Macio Moretti odpowiedzialny za drugie bębny. Dwa zestawy perkusyjne są motorem koncertowym zespołu, który na żywo przetacza się niczym tornado przez miasta, miasteczka i wsie polskiego (i nie tylko) krajobrazu.

ONLY MESS - Zespół grający muzykę, którą można by określić jako wypadkową post-hardcore'a i muzyki alternatywnej ze wskazaniem na brzmienia kojarzące się m.in. z Dischord Records czy Amphetamine Reptile. W maju 2023 roku zespół wydał swój debiutancki materiał „6 Handmade Songs Recorded Some Time Ago” który ukazał się nakładem wytwórni Antena Krzyku.

Start o godzinie 20:00. Bilety do nabycia online.