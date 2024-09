Jazz w CSK. Andrzej Święs Trio

Album „Flying Lion” to dziesięć unikalnych kompozycji, które przedstawiają szeroką paletę stylistyczno-dźwiękową. Od form częściowo improwizowanych, poprzez struktury zorganizowane rytmicznie, do swobodnej improwizacji. Muzyka płynnie łączy różne style muzyczne, tworząc jedyne w swoim rodzaju wrażenia słuchowe.

Andrzej Święs ma za sobą współpracę z takimi muzykami jak: Lee Konitz, Greg Osby, Stewart Copeland, George Garzone, Randy Brecker, Karl Martin Almqvist, Jacques Schwarz-Bard, Judy Bady, Adam Pierończyk, Janusz Muniak, Zbigniew Namysłowski, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Joachim Mencel, Wojciech Niedziela, Maciej Sikała, Henryk Miśkiewicz, Dorota Miśkiewicz, Kuba Stankiewicz, Aga Zaryan, Jacek Kochan, Dominik Wania, Adam Bałdych, Marek Napiórkowski, Jerzy Małek, Kuba Więcek. Koncertował na wielu festiwalach w kraju i za granicą. Na stałe współpracuje z: Kamil Piotrowicz Sextet, Maritą Alban Juárez, Martą Król, Kocin Kociński Trio oraz Nowicki/Święs/Frankiewicz Trio, Krzysztof Dys Trio, Kasia Pietrzko Trio. W swoim dorobku fonograficznym ma ponad pięćdziesiąt nagranych albumów jako sideman, większość z nich otrzymała nominacje do Nagrody Muzycznej Fryderyk.

Trio wystąpi w składzie: Andrzej Święs - gitara basowa, Rafał Sarnecki - gitara elektryczna oraz Sebastian Frankiewicz – perkusja. Początek o godzinie 19:00. Bilety: 70 zł – normalny, 55 zł – ulgowy w kasie CSK oraz online https://bilety.csklublin.pl